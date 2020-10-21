內地女星王箏揭老公偷食　微博公開他與小三裸聊畫面：祝你們幸福

最近將演出李宗盛音樂作品音樂劇《當愛已成往事》的內地女星王箏，19日突然在微博自爆婚姻出問題，她4年前揭發老公與小三裸聊，至今兩人仍糾纏不清，而她則因男方一次次的解釋，總在離婚的邊緣徘迴，她直呼「我不信一個小姑娘會真的愛比自己爸爸都老的傢伙」，更感慨道「他再不堪，總還是我孩子們的父親，把臉撕破，照顧孩子還需要低頭不見抬頭見，多尷尬」。

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王箏表示自己幾乎一個不查勤的人，但沒想到一出手就有，自嘲「也是天賦」。從她發現老公與小三裸聊至今已4年，如今選擇說出來，是因為不想再有第N次的「給彼此留餘地」，她還直言「別難為你們再偷偷摸摸的過第五六七八九十年……老頭挺好的，姑娘，祝你們幸福」。

王箏長文自曝被出軌，同時也將老公與小三裸聊的畫面等出軌證據曝光。她的好友，今年因參加《乘風破浪的姐姐》人氣翻紅的阿朵則發文力挺王箏：「為了婚姻你（王箏）放棄了事業……結果沒人知道那麼善良的你經歷著什麼樣的噩夢，那麼好的女子為甚麼不珍惜！」同時也鼓勵好友王箏「這一篇必須翻過去，你要重新為自己而活」。

王箏事後將老公出軌文刪除，並於昨（20）日約中午時再發文，她先是感謝大家的關心，也澄清並非因有音樂劇首演炒作，坦言「我只是宣洩情緒的同時想讓自己不再回頭」。王箏表示沒想到會有很多人關注，因此造成劇組宣傳的麻煩，她感到抱歉。最後她重申「翻篇了。會重新開始生活，工作。那一條微博也刪了」。

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