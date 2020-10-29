女友發現垃圾桶有用過安全套　台男堅稱冇出軌：練習如何用！

【安全套／練習／愛情】元華都有教大家，做個負責任的男人，有需要時就要使用安全套，不過一名台男卻因為對安全套的「慬慎」和「執着」，而引起女友的質疑和猜度。該男子日前在討論區分享，指女友在其垃圾桶內找到用過的安全套，令他被質疑出軌。台男對於出軌指控就澄清因為自己性經驗不多，「是練習！練習！」，但不單止女友，甚至是一眾男網民都覺得解釋難以置信，「理由這麼爛，同樣身為男性為你感到丟臉」。

台男的女友在他的垃圾桶中找到用過的安全套，因而質疑台男出軌。（《金秘書為何那樣》劇照）

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該名台男在Dcard討論區上以「練習戴保險套到底有什麼問題？」為題發文，說自己因為性事經驗不多，最近結識女朋友之後「有時候要辦事（自瀆）保險套都會戴錯」，為避免到正事的時候尷尬，所以就事先練習一下，但卻發生了「水洗都唔清」的情況：

點擊即睇台男被發現垃圾桶有用過安全套經過！ ▼ ▼ ▼

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帖文引來網民熱烈討論，特別是男網民留言更加活躍，不過他們並非支持樓主，而是覺得理由牽強得連同性都不會相信：

點擊即睇網民點解唔信樓主解釋！ ▼ ▼ ▼

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但亦有小部分人表示相信樓主的說話，甚至有人指自己都有類似的經驗：

不過亦有網民話樓主講法信得過，點擊下圖睇點解！ ▼ ▼ ▼

同場加映：男友跟女性好友過夜仲偷偷帶安全套 台女唔敢踢爆：怕他不愛我了 ▼ ▼ ▼

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同場加映：消委會曾經就市面上多款安全套進行測試，發現包裝上的數字未必與實際產品的厚薄度有關！ ▼ ▼ ▼