纏綿後驚覺安全套破掉　暖男男友急買事後藥　2件事竟令台女想嫁

提起事後藥（緊急避孕藥），很多人也會聯想到電影中的渣男情節，不過有台女卻因首次食事後藥的經歷而想嫁給男友。該名台女於討論區發文，稱日前與男友恩愛過後，驚覺安全套破掉，男友擔心「出意外」，隨即於半夜出門提她購買事後藥，更同時購入補身產品，令她非常感動，直呼想與對方結婚。帖文引起熱議，不過網民對男友的行為看法兩極，質疑背後藏着殘酷真相。

台女與男友恩愛過後發現安全套破掉，男友半夜連忙買藥及補身食品，令她感動得直呼想嫁給對方。（《金秘書為何那樣》劇照）

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「第一次吃事後（藥），卻是讓我決定和他結婚的原因。」該名台女於Dcard討論區以「發現套套破掉後的男友」為題發文，表示日前纏綿過後，男友突然驚呼：「套套破了！」

台女說當時為凌晨2時，本想與男友一起洗個澡睡覺，打算翌日才購買事後避孕藥，並告訴對方只要72小時內食藥也有效，但男友堅持冒着清涼天氣外出買藥。

她續指，事後避孕藥有價格差異，但男友不求便宜，直接選購貴價的，「明明有150元的藥，他卻買了480元的」，更同時購買了數瓶可以調理身體的產品，「他說藥師說喝這個可以減緩事後藥的副作用，還可以一起調理身體，所以他就買了700多塊的藥，我的天！」。

台女直言被男友買藥的舉動感動到，但網民卻持不同看法。（資料圖片）

男友的舉動令台女非常感動，直言：「雖然吃事後藥對身體不好，但怎麼有種吃了心甘情願的感覺？」又稱交往2年以來一直覺得男友很穩重，而這次經歷則直接讓她放心視對方為結婚對象。

帖文引來網民熱議，不過眾人對男友的舉動看法兩極，有人認同台女，指男友願意半夜買藥，顯示他對女友的着緊，「負責而且積極處理，至少不是射後不理那種」、「怕當爸，買藥就好了，但他還有買補身體的，已經比很多男生都暖了」、「就算他是怕當爸又怎樣，至少他肯負責，而不是知道套套破掉之後還一直說沒事啦不會中，結果真的懷孕了去叫人家墮掉的那種」。

不過更多網民卻認為男生理應付起責任，又指他急急買藥目的只是不想出意外，紛紛勸台女想清楚才結婚，「一個小孩遠大於幾百塊幾千塊，別想太多了，沒那麼感人到要嫁，三思」、「男友很貼心沒錯，但這種生活小事還是留着自己慢慢感動吧，而且七百多就覺得要嫁了會不會太誇張」、「負責任很好，但是共度一生我覺得可以再多觀察幾個點」。

面對網民的意見，台女後來再現身回應，稱「因男友買事後藥而想結婚」的確有誇張成分，但大讚男友平日待她無微不至，不禁放閃表示：「我覺得他已經做得有95分了，他更暖的一面我也沒悉數說出來，我自己知道即可。」

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