台男虐貓片瘋傳　重摔狠踢惹公憤被起底　警上門拘捕成功救貓

大家可以不喜歡動物，但請不要施加傷害。台灣一段涉嫌虐貓的影片昨晚起在網上瘋傳，一名男大學生不但肆意咬貓尾巴，當遭貓咪反抗踢臉後，更狠打其頭部，將貓重重摔在地上、踩肚等，引起公憤。虐貓男子立即被網民起底，台中警方亦已上門拘捕男子，貓咪目前交由動保處送醫檢查和安置。

台灣網上瘋傳一段虐貓片，片中的男子被網民起底，貓咪目前被送院檢查。（fb「貓咪瘋狂俱樂部」圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

有網民昨日在facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」上傳虐貓影片，指涉案男子就讀台中市亞洲大學，立即引來網民關注。據約20秒的影片顯示，一名年輕男子先抱着貓，其後突然咬其尾巴，貓疑似受驚，掙扎時打到男子的臉；男子後來一掌摑向貓的頭部，又將貓摔在地上及重踩一腳，並說：「牠一對我哈氣，我就超X爛。」

鏡頭後有其他男子的聲音，但沒有人出言阻止，更表示「打牠」、「輕一點啦，我都沒這樣打過貓，這樣看我不算虐貓了吧」。影片流出後，大批網民聲言起底虐貓者和旁觀者，怒斥「不喜歡動物就不要養」、「你咬貓的尾巴他只是哈氣有什麼錯」、「不是有人po出來，貓咪可能持續被虐待中！」，網民們紛紛要求校方嚴懲相關學生，並要求報警處理。

台中市霧峰警局今日表示，已派人到場救貓，並依動物保護法拘捕虐貓者，貓則交由台中市動保處送醫安置。事件同時引發動保人士關注，台灣動物救援人士鄭又瑋在facebook發帖，指貓咪沒有外面傷痕，未知是否有內傷，並透露雖事發於凌晨時分，但警署門外有超過50名愛貓網民趕至，關心貓咪的情況。

同場加映：貓奴數9點證貓貓當你是唯一▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

同場加映：正義貓衝診所救毛孩▼▼▼