專業！霸氣貓一口氣捉4隻鼠　叼出整齊排好　網民：這貓有強迫症

貓捉老鼠聽就聽得多，但不是每隻貓都會捉！微博日前有網民上傳影片，只見一隻小啡貓在捉老鼠，貓咪聰明地將老鼠迫向牆角後咬住，再將所有「戰利品」整齊排好，足足有4隻，而主人則嚇到腿軟躲在一旁。網民大嘆這隻貓超能幹，「這年頭懂業務的貓不多了」，不過也有人好奇，「重點難道不是這家老鼠真多嗎？」

貓貓神氣的叼着老鼠走近鏡頭。（微博影片截圖）

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【貓捉老鼠】貓奴家中如果不幸有老鼠出沒，要主子「開工」捉老鼠，牠可能會躺在地上懶洋洋一動不動！但山東有貓奴卻慶幸養了1隻「霸氣貓」，據他上傳的捕鼠影片，只見貓貓在屋內捉老鼠，主人則害怕得站在垃圾桶上旁觀。只見貓貓左撲右撲成功將1隻老鼠迫入牆角，再將老鼠叼起，揚揚得意走近鏡頭，在一塊墊上放下，再小心翼翼查看眼前物品。原來貓貓已捉到4隻老鼠，牠竟把老鼠叼起整齊排好，而且仍然十分警惕，四處張望似在找下一隻獵物。網民激讚這頭貓真有用，又笑指牠「強迫症發作」。

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↓↓以下圖片有清晰老鼠，注意！！↓↓

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網民大讚貓咪：

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貓主人笑言，他見到老鼠時嚇到腳軟，貓咪則看似是捉住老鼠來玩。影片引來逾10萬個讚好，網民大讚貓咪厲害，雖然個子不大，但仍能抓到這麼大隻的老鼠，感嘆家中主子「見到老鼠嚇得炸起」。不過有人笑言，問題應該是為何屋內這麼多老鼠。

（綜合）