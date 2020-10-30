1歲B女遭堂哥狠咬出牙印　嫲嫲重男輕女偏心男孫　一句激嬲親家

不少父母間中將小朋友放給長輩照顧，但最近有台灣網民發文，指胞妹的奶奶重男輕女，經常任由男孫對孫女動粗，看到1歲孫女被其3歲多大的堂哥咬手臂至留下牙印時，不但沒有教導或責備堂哥，反而只拋下一句「對不起哦！他還不會控制自己的情緒」，令樓主非常無奈，甚至想帶外甥女帶回娘家。

有台女在網上發文，指控親家長輩重男輕女，經常任由3歲孫仔對剛滿1歲的孫女動手，看到孫女被咬也不出言教導。（fb「爆怨公社」）

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樓主在facebook群組「爆怨公社」發文，指胞妹每次帶女兒回婆家，總會被小堂哥欺負，更曾因為搶玩具而遭咬手臂，留下一圈牙印。不過，事後堂哥的母親愛理不理，嫲嫲更只表示「對不起哦！他還不會控制自己的情緒」。

樓主擔心外甥女在重男輕女的婆家不被關心，怒斥男童沒家教，不但不懂禮讓，甚至對小妹妹動手，認為父母「只會生不會教」。她又指，「妳兒子3歲多快4歲了，還不會控制自己的情緒，我外甥女才剛滿1歲，她就控制的了自己的手嗎？」，希望帶外甥女回娘家，卻被母親勸阻，着她不要衝動。

帖文一出，不少網民同樣不滿長輩重男輕女的傳統觀念，指「能不見面就不見」，有人更分享自身經歷，呼籲樓主應向親家表明立場，以免讓孩子再受委屈，「這樣對孩子不好，對方只會越來越過分」，並批評男童的母親不負責任，「她那種就是『自己的孩子是孩子，別人的孩子就不是孩子』」。

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