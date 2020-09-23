重男輕女│印度5女父心急想知第6胎性別　妻慘遭剖腹　男胎終不治

印度社會重男輕女觀念嚴重，當地北方邦（Uttar Pradesh）1名男子因心急「追仔」引發人命悲劇！該名已有女兒的43歲父親，帶醉回家時心急想知道妻子懷着的胎兒是男是女，竟以利器把妻子腹部剖開，重傷的妻子送院搶救後保住性命，但未足月的胎兒終不治，據報道，那是男子夢寐以求的兒子，但未出世已被父親殺死。

事發在北方邦的內克普爾（Nekpur）地區，43歲的潘納爾（Pannalal）與40歲妻子戴維（Anita Devi）已育有5名女兒，印度社會重男輕女，潘納爾極渴望有兒子，其妻戴維已懷孕約6至7個月，潘納爾期待誕下的會是兒子，但當地祭司告訴他第6胎亦會是女兒。

潘納爾因祭司之言耿耿於懷，上周六（19日）喝酒後回家，帶醉要求戴維墮胎，夫婦隨即發生激烈爭吵，潘納爾疑想檢查胎兒性別，竟拿出鐮刀向妻子施襲，令她腹部及胸部多處受傷，幸及時送院後保住性命，但胎兒最終返魂乏術，潘納爾如同親手殺死兒子。

戴維胸腹多處受傷，最終胎兒不治。（YouTube影片截圖）

《印度時報》報道，潘納爾事後被警方拘捕，他否認故意襲擊妻子，聲稱當時只是把鐮刀擲出，沒料到會對妻子造成如此大傷害。由於胎兒死亡，潘納爾將被加殺人罪。

潘納爾聲稱當時只是把鐮刀擲出，沒料到會對妻子造成如此大傷害。（ YouTube影片截圖）

親友指潘納爾重男輕女觀念很重，妻子連誕5名女兒後飽受丈夫「追仔」壓力，經常受到折磨虐待，曾多次向警方求助，但最後均不了了之。總部位於德里的非政府組織「亞洲人權中心」的研究指出，印度是全球女性遇害率最高的國家之一。 選擇性地人工流產在當地也很普遍。

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