最兇殘懸案「黑色大理花」　女死者遭虐被逼吃糞　分屍手法極俐落

二戰以來最駭人聽聞的命案「黑色大理花」，疑兇的殺人手法十分冷血，震驚當時的美國社會。以靈異及奇案為主的YouTube頻道「迷上癮」，逐一披露案件細節，更指由於案情太經典，成為不少電影、小說，甚至是電子遊戲的題材。然而至今近半世紀兇手是誰仍是一個未解之謎，成了全美最知名的懸案。

「黑色大理花」案的殺人手法極殘忍，轟動一時。（影片截圖）

事件發生於1974年1月14日清晨，一對母女經過路旁，發現一個看上去好像假人模特兒的東西被人丟在路旁，上前查看發現原來是一具屍體，嚇到趕忙報警。

死者被發現時死狀極為恐怖，全身赤裸，雙手雙腳大字型張開，被欄腰斬成兩截，嘴巴兩邊被割到耳旁，好像裂嘴女一樣。

死者伊麗莎白被發現時全身赤裸，被欄腰斬成兩截，嘴巴兩邊被割到耳旁，死狀十分恐怖。（影片截圖）

法醫驗屍後估計死者在半夜2點被人棄屍，且生前身體遭受不同形式的長時間虐待，胸前有明顯被煙頭燙傷的痕跡，右邊乳房被整個切去，左臀有刺青的部位被割下一團肉，被塞到下體裏，指甲全被連根拔起，而根據腳的傷勢，應是被倒吊起來再用手割傷，檢查胃部時更發現死者生前被逼吃大便。

法醫另一發現是疑兇的處理手法相當專業，口腔內有用來止血的蠟，血液也全部放空，腸子等內臟被取出清洗過，然後再塞回身體內，子宮則被整個挖走。

警方很快便查出死者身份，就是只有22歲的伊麗莎白·蕭特（Elizabeth Short），因她曾未成年喝酒被捕而留下指紋。伊麗莎白在家中排行第三，小時侯父親在建造高爾夫球場時遇到美國經濟大蕭條導致破產，之後人間蒸發，剩下母親一人撫養五名子女。

由於伊麗莎白自小缺乏父母照顧，16歲便輟學，但因外表出眾，個性活潑，讓她一直夢想成為電影明星。伊麗莎白除了擁有明星夢，另一個夢想是嫁給軍人，於是她到空軍基地小賣部工作，放工便到附近酒吧認識更多軍人，她與多名軍人關係錯綜複雜，後來她跟一名飛行員拍拖，但對方卻在一次飛行意外中身亡。

洛杉磯警方曾調查案件三年，接觸數千名人士，仍未能有足夠證據將疑兇繩之以法。（影片截圖）

伊麗莎白極為傷心，放棄了嫁給軍人的夢想，但她心中仍懷抱明星夢，於是在洛杉機的荷里活大道租下一個小房間，將所有收入花在打扮上，但因收入微薄入不敷支，於是要透過性交易來賺取生活費，1月9日是她最後出現的時間，當時她正跟一名叫羅伯特的推銷員拍拖，但對方是有婦之夫，太太更是懷有身孕，伊麗莎白於是決定離開他，羅伯特送她到一間酒店後離去，之後她便一直失蹤，直至被發現被人棄屍路上。

1月21日，一名自稱是兇手的人打電話到報館，表示對新聞報導的事情感到不滿，之後會寄東西過來證明自己是兇手，1月24日，報館收到物品，內裏有一些證件跟咭片，以及一些軍人的合照，還有一本有「馬克漢森」名字的通訊錄，但中間一頁被撕掉，但仍有75名男性的資料，馬克漢森被列為主要嫌疑犯。1月26日，報館又收到一封名為「黑色大理花」復仇者的信，上面寫着「1月29日上午10點，我跟警察現玩得很開心」。警方從這封信判斷，這可能是兇手自首的時間，當日警方到信中指示的地點等候，但兇手沒有出現。警方之後陸續收到十多封自稱是兇手的信件，但大多看是惡作劇。

由於處理死者屍體的手法專業，懷疑疑兇有醫護背景。（影片截圖）

由於這宗案件受到大眾關注，洛杉磯警方動員過百人，花了3年時間偵查，根據犯案手法。循醫學院或相關經驗的人找線索，但約談數千名嫌疑對象，都找不到破案證據，原因是死者的人際關係複雜，警方懸紅1萬美元，引來不少人胡亂報案，影響案件進度，因此至今仍是一宗未被破解的懸案。