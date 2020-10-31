DONKI將軍澳店雙11光棍節開幕　24小時營業重點推2類商品吸社區客

日式超市DONKI激安殿堂（驚安之殿堂）在港分店愈開愈多，第5間分店將位於將軍澳澳南海岸Monterey Place 1樓，將於11月11日「雙11」光棍節開幕，宣傳海報說明會24小時營業，將軍澳區居民直言「期待已久」，更形容是「新蒲點」和散步好去處，又指店DONKI強調內出有多款運動及寵物商品，相信是能迎合該區居民需要，很貼心。不過，有部分Monterey的業主卻擔心新店造成光滋擾及噪音問題。

DONKI在港第5間分店位於將軍澳，將會於11月11日早上10時開幕。（fb「DON DON DONKI Hong Kong」）

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DONKI香港官方facebook專頁昨日宣布將軍澳分店的開店安排，表示將於11月11日（周三）早上10時開幕，稍後會公布開店優惠和活動，強調該店出售多款運動和寵物商品，並與中環店一樣採用24小時營業，佔地約2.5萬平方呎，讓將軍澳區居民非常驚喜。

不少居民留言表示支持24小時營業，「終於等到啦」、「隨時可以去買嘢食」、「夜晚我去鬆一鬆搵Don Don Donki」、「Night（夜更）完收工可以去行下」、「最鍾意深夜出街行下」，並指分店位置毗鄰海濱公園，加上區內許多居民養寵物，歡迎DONKI提供更多商品選擇；也有人強烈呼籲店內不要播放主題曲，笑言「唔好不停播洗腦歌，簡直趕客」。

然而，由於新分店選址Monterey Place 1樓，有部分Monterey業主在網上表示擔憂，投訴新分店24小時營業會對附近居民造成「極度騷擾」，並有光滋擾、噪音和違例泊車等潛在問題，欲向店方施壓。

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