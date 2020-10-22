DONKI成驚恐症患者禁地？人多路窄產品密集　網民話呢間分店最伏

【DONKI／DON DON DONKI／驚安之殿堂／驚恐症】新冠肺炎疫情影響下，港人難以「回鄉」到日本旅遊，不少人因而選擇到驚安之殿堂DONKI過過掃貨癮。不過有網民於討論區發文，指出DONKI分店環境狹窄，而且貨品擺放非常密集，購物體驗欠佳，成為了驚恐症患症不能踏進的地方。帖文引起不少人共鳴，有網民指難以在店內停留多於5分鐘，而其中一間分店更成為網民「公認最伏」。

驚安之殿堂DONKI是不少港人的愛店，不過有網民指店內環境人多貨多，不適合驚恐症患者購物。（01記者攝）

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有網民日前於親子王國討論區以「想測試吓自己有冇驚恐症的人應該行吓DONKI」為題發文，指一般驚恐症患者都較易對環境中的潛在危險感到恐懼，如「通常怕排隊、人多嘈吵、空間狹窄、難找出口離開、冇座位隨時for暈暈哋時坐同扶住、貨品太密令人眼花」等等。然而這些元素DONKI卻「齊晒」，因此樓主認為，「如能成功行完DONKI並能成功付款，panic attack已算好了九成」。

帖文引來不少網民共鳴，直指DONKI出售超多種類的日本產品的確非常吸引，但店內設計給人的購物體驗卻不舒服，「唔知點解日本都係咁多大字，咁多顏色，咁多嘢堆埋一齊，但佢哋嗰啲好好行，我好有心機行，但香港個感覺好迫夾」、「我都覺得係團團轉咁，睇完又睇最後都係望地下找出路」。

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而本身患驚恐症的網民亦分享自身經驗，指出觸發恐慌發作的並非DONKI店內的密集環境，而是被稱為「最強洗腦歌」之一的主題曲，「我有驚恐症，去過一次，無兩分鐘要出返嚟，佢首歌聽到我發作」、「佢首歌簡直世紀煩音，好辛苦，我戥佢啲員工辛苦聽十幾廿個鐘」。

綜合網民意見，DONKI目前已開幕的4間分店中，尖沙嘴店因環境過於擠迫、貨物擺放得太密集，成為網民公認最伏。不少人分享到該店購物的經歷，指出該店「又迫又焗」猶如迷宮，「好多人，好嘈，首歌好煩，搵條隊畀錢幾辛苦」，甚至稱「去到門口，迫到已經唔想行入去」、「人多時會行到暈暈哋」。

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