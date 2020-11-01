內地健身女神靠娃娃臉加腹肌狂吸Like　唔做藝人自創品牌紅到日本

IG上有超過38萬的追蹤者，陳暖央除了外表甜美，身材更是無可挑剔，尤其是她的腹肌超級迷人，每次自拍都「呃Like」能力一流。

今年30歲的中國健身網紅陳暖央，出色外表讓她有「健身女神」的稱號，IG上超過38萬追蹤，微博則有250萬的粉絲。

大學時期她曾當過淘寶模特兒，甚至被相中當演員，不過，她本人對演藝圈沒太大興趣，大學畢業後她選擇繼續深造、進入研究所並創立自有健身品牌「暴走的蘿莉」，販售健身服裝不僅在中國大賣、更是紅到日本去。

娃娃臉配真材實料的腹肌 點圖放大瀏覽「健身女神」陳暖央的照片▼▼▼

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點開她的社群，第一眼絕對會被她的火辣身材所吸引，尤其是腹肌更是迷人，以下特搜她的「瘦小腹」秘訣，嚮往她身材的女孩不妨今天就開始動起來，以陳暖央的腹肌當成目標前進。

居家徒手5分鐘腹部燃脂訓練

在訓練過程中要全神貫注，每個動作都要用腹部發力才對，既得保持呼吸節奏，如果太累可以中途休息20秒，不過不要太久、才能維持身體的燃脂力。

陳暖央分享的瘦腹小運動（點圖放大瀏覽）▼▼▼

睡前可做的瘦腹小動作

睡前躺在床上不要再滑手機了，不妨試試陳暖央分享的這些瘦腹小運動，做完一輪保證會讓你晚上睡得更香甜。想要擁有好身材，除了運動，飲食也很重要，陳暖央就在小紅書上分享自己的飲食秘訣，看之前請大家放心，她的飲食絕對吃得飽，只是加入很多減脂眉角，學起來就再也不靠挨餓瘦身：

1. 餓的時候要先吃蛋白質、脂質、維生素、礦物質，這會使身體直接進入「脂肪代謝模式」，如果先吃糖類澱粉，身體就會先消耗醣類，而不是脂肪。 2. 每餐都可以吃飯，但不要超過160g（約一碗的份量），且吃的時候絕對要細嚼慢嚥。 3. 多吃黃豆、堅果、海藻這些含鎂的食物，可以增加代謝。 4. 人體溫下降一度，基礎代謝就會降低13%左右，因此，容易手腳冰冷、體溫低的女孩，要多補充瘦肉、豬肝幫助血液循環，溫度提高代謝自然會提高。 5. 運動前喝黑咖啡或有咖啡因的食材，後續的運動脂肪燃燒力會提高、運動的負重量也會增加。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：這個腹肌太迷人！IG健身美女陳暖央的「瘦小腹」秘訣一次公開。】