海底撈告不贏河底撈　瘋狂申請奇葩商標防山寨　網民獻計：床底撈

內地品牌不時捲入山寨風波，著名連鎖火鍋專門店「海底撈」早前控告湘菜餐廳「河底撈」商標侵權，但今年8月長沙市天心區人民法院認為，雙方經營的菜式存在一定差別，而且從商標字體、讀音、構圖、顏色等比較，均不會使消費者產生誤會，故駁回海底撈的訴訟請求。

既然法律途徑此路暫時不通，海底撈近日被發現仿效其他內地品牌的自保方法，就是不斷註冊相關商標，建立「商標護城河」力抗山寨品牌。內媒翻查天眼查數據，發現海底撈於上月底2日內，一口氣申請註冊263個新商標，包括「渠底撈」、「池底撈」、「海底撿」、「上海底撈」、「黑海撈」等，上述商標正處於申請狀態。事件引來網民熱烈討論，更即席發揮創意添加新名，非常爆笑。