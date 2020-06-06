台女失戀暴食麥當勞早餐再加海底撈　哥哥毒舌回應：妳是豬嗎？

失戀的時候該怎麼樣來排解心情？有人會選擇大哭、有人會旅遊散心，也有人會選擇大吃大喝，一名女網友日前和男友分手，傷心之餘讓她徹底的解放自己，隔日爆吃速食店早餐，大食量讓3個哥哥看到都傻眼，中午還一個人到海底撈狂吃，她把照片PO上網後讓許多網友也佩服不已。

女網友和男友分手後隔日爆吃速食店早餐，中午還一個人到海底撈狂吃（按圖放大▼）

一名女網友因為失戀忍不住爆吃麥當勞早餐，連她的三個哥哥也都看傻了眼。（Dcard）

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原PO在《Dcard》寫道自己以前和男友吵架時都會吃不下，但前（3）日和交往7年的男朋友分手，因為實在太傷心了，隔天早上她決定要用吃來舒緩心情，原PO買了一堆麥當勞早餐回家吃，有豬肉鬆餅、豬肉滿福堡、兩個薯餅、4塊雞塊、1杯玉米濃湯、1杯可樂，分量之多也讓她的哥哥們看到都愣住。

原PO吃完麥當勞早餐後，中午又到海底撈狂吃。（Dcard）

大哥先經過房間，看到這景象傻住，過10分鐘二哥拿充電線來給原PO，看到時不敢置信的說「妳好扯」，接著三哥經過時多看了一眼但沒講話，回房間後竟然傳LINE給她說「妳是豬嗎？」讓原PO又受到打擊，忍不住PO文問網友們「請問這樣的量真的非常誇張嗎？」

原PO的行徑也讓其他網友感同身受，有人分享自己的經驗（按圖即睇網民留言▼）

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