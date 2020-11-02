怒！幼貓被塞布袋棄垃圾桶　清潔姐姐聞叫聲解救　店舖收養救小命

【虐貓／虐畜】可以不愛，但不能傷害！元朗發生令人髮指的虐貓事件，有清潔姐姐清理路邊垃圾桶時，突然聽到垃圾堆裏傳出微弱貓叫聲，追查下意發現1頭年幼貓咪被人放進2層布袋內，然後當垃圾丟棄，手法完全是畜意殺貓！ 清潔姐姐把小貓救出後，幸獲其他熱心街坊幫忙，有店鋪老闆自發收養小貓，讓逃過死劫的小貓有個好歸宿。

清潔姐姐當時堅持聽到垃圾桶內不斷有貓叫聲，有街坊見狀即停下來幫忙尋找聲音來源。（facebook群組「元朗吹水區」圖片）

有網民近日於facebook群組「天下貓貓一樣貓」轉載這宗事件，表示該元朗街坊日前在街上遇到清潔姐姐，她當時堅持聽到垃圾桶內不斷傳出貓叫聲，街坊即停下來幫忙尋找聲音來源，後來發現貓咪竟被無良人士放置到2層布袋內，如不是奮力發出微弱叫聲，恐怕被當成垃圾送到堆填區。

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獲救的小貓十分瘦弱，幸大難不死、必有後福，附近店鋪的老闆決定收留牠，令人非常動容，樓主亦送上祝福：「咁多個好彩先救返一條生命，貓貓您要加油。」不少網民亦留言鬧爆遺棄動物的人，「咩人嚟，太過份」、「貓係生命，唔係垃圾」、「自己做過啲咩，遲啲就受返」。

不少網民祝福貓咪快高長大，「希望佢幸福生活落去」、「多謝咁多位有心人」、「好感動，貓貓有個新屋企啦」。

（facebook群組「天下貓貓一樣貓」）

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