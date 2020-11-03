最感人萬聖節│門前豎告示：沒糖派　1個催淚原因令小朋友放下糖果

「Trick or Treat」是萬聖節的習俗，外國不少家庭也會準備好糖果，派給穿上各種打扮的小朋友。網上瘋傳一張圖片，美國一對夫婦於萬聖節當日在家門前豎立告示，解釋因女兒正與癌症搏鬥，今年未能派糖。一晚過後兩人發現，小朋友們看到告示後竟主動放下糖果與其女兒分享以示打氣，令兩人感動淚崩。

美國一對夫婦於萬聖節當日在家門前豎立告示，解釋因女兒正與癌症搏鬥故未能派糖。翌日兩人發現，小朋友們看到告示後竟主動放下糖果與其女兒分享。（fb「Courtney Thomas」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「如果有人認為我們的孩子和青少年沒有希望，那你就錯了。」居於美國亞特蘭大的托馬斯（Courtney Thomas）經歷了最感動的一個萬聖節。由於女兒不幸患上癌症，正接受治療，她數日前預計今年未能準備糖果，派給萬聖節會到來的數百名小朋友。為了不讓社區內的小朋友跑到其家門才失望，她特意製作了告示牌放在花園，寫上：「抱歉，沒有糖果，家有患癌孩子。明年再見！你的服裝很有型！」

托馬斯以為自己會安靜的度過今年萬聖節，沒料翌日起床收拾物品時，竟發現告示前面放了大堆糖果！感到奇怪的她翻看門鐘錄像，原來很多小朋友經過其寓所時，曾駐足於告示前，並放下自己取得的部份糖果，分享予她的女兒以示打氣。得知事件的托馬斯即時感動淚崩，「我難以停止哭泣」。

她其後特意發文分享事件，並答謝相關的小孩及其父母，「如果這些小朋友的父母看到了這帖文，請告訴他們，這對我們和孩子意義重大！在一年中最棒的糖果之夜，孩子們能自願並慷慨地與陌生人分享，表現出如此的愛心和關懷」。

托馬斯續指，兒童癌症是「我們不希望任何家庭需要忍受的事情」，對獲得這麼多的愛、希望和支持感到非常感激。她更在帖文中分享聖經經文以勉勵自己及支持他們的人，「我們家侍奉強大而信實的上帝，堅守羅馬書8:28的應許：『我們知道，萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人』。」

帖文極速獲瘋傳，短短兩日已得到31萬讚好及37萬次分享，逾2.5萬名網民留言為托馬斯一家打氣。事件又獲當地電視台報道，感動了其他州份的網民，故托馬斯其後在帖文更新，貼出兩個支援癌症病人機構的資料，呼籲大家可按能力捐款。

去年一名美國「小吸血鬼」到鄰居家討糖果時，發現對方家門前的糖果籃竟空空如也，這名小暖男的窩心舉動被拍下，感動了百萬人▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

👇👇👇即看更多陌生人暖心事！👇👇👇

舉手之勞篇：

+ 8 + 8 + 8

情緒輔導篇：

眾志成城篇：