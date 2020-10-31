萬聖節2020│台媽斥小丑途人太恐怖嚇喊阿女　網民唱反調：想合照

今晚是萬聖節，近日各地早有人作特別打扮狂歡，有些出眾的造型會可能會令人大嚇一跳！日前，台灣1名媽媽在facebook群組貼圖投訴，斥「萬聖節未到，可是你的裝扮已經嚇到小孩了！」原來其讀中一的女兒回家時，在路上見到作小丑作扮的途人，令女兒嚇到躲到車後不知所措，回家後更大哭，

台媽批評這打扮的人不應隨便出現在小巷，惟卻得不到預期的支持，網上風向大多批評家長不應為此輕易公審別人，更質疑其女兒已經讀中一卻如此膽小，「是我（遇到）應該會上前邀請合照」。