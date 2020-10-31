萬聖節2020│台媽斥小丑途人太恐怖嚇喊阿女　網民唱反調：想合照

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今晚是萬聖節，近日各地早有人作特別打扮狂歡，有些出眾的造型會可能會令人大嚇一跳！日前，台灣1名媽媽在facebook群組貼圖投訴，斥「萬聖節未到，可是你的裝扮已經嚇到小孩了！」原來其讀中一的女兒回家時，在路上見到作小丑作扮的途人，令女兒嚇到躲到車後不知所措，回家後更大哭，

台媽批評這打扮的人不應隨便出現在小巷，惟卻得不到預期的支持，網上風向大多批評家長不應為此輕易公審別人，更質疑其女兒已經讀中一卻如此膽小，「是我（遇到）應該會上前邀請合照」。

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台媽在fb群組「台南爆料公社」發文，稱女兒回家路上遇到1名作小丑打扮的人，嚇得女兒失魂落魄，令她非常擔心，認為對方想出名應到文創區，而不是出現在一般大街小巷。帖文附上的圖片可見，該名「小丑」的造型與電影《小丑回魂》的角色相似，又有人笑稱像麥當勞叔叔。

↓↓台母轟途人萬聖節造型嚇哭女兒↓↓
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中一女生回家路上見到萬聖節小丑打扮的路人，嚇到躲在車後。（fb群組「台南爆料公社」圖片）

中一女生回家路上見到萬聖節小丑打扮的路人，嚇到躲在車後。（fb群組「台南爆料公社」圖片）

中一女生回家路上見到萬聖節小丑打扮的路人，嚇到躲在車後。（fb群組「台南爆料公社」圖片）

帖文引來近1300個回應，然而許多網民反批評台媽拍別人上網公審，更指已經日光日白，讀中一的女生都被嚇成這樣更可怕，「把小孩養的太膽小了，這樣很難遇到事情冷靜處理」，更大讚路人的打扮專業，想和他拍照。不過亦有人留言指，有些人天生對小丑感到恐懼，旁人未必能理解。

↓↓網民咁睇↓↓
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