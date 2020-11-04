螞蟻暫緩上市｜媽咪麵又燈中！盤點連登燈神6大神蹟　負油價封神

【媽咪麵／麵咪媽／螞蟻金服／螞蟻集團／6688／IPO／上市】螞蟻集團（6688）招股成為全城焦點，大批股民落場認購希望賺快錢，有「連登燈神」外號的網民「媽咪麵」（麵咪媽／麵神）前晚（2日）亦開post唱好，但事隔一天，上交所及港交所昨晚（3日）分別發出公告，宣布螞蟻集團暫緩上巿。 消息引來網民熱烈討論，直指媽咪麵再顯「神蹟」，以一人之力「推倒香港史上最大規模集資」，更紛紛於討論區哭喪求回水，「我唔玩啦，畀返啲錢我啊！」。事實上，媽咪麵往績的確「準得恐怖」，即睇以下「麵神威水史」！

螞蟻集團（6688）引起一輪香港市民的認購熱潮，惟昨晚（3日）上交所及港交所分別宣布暫緩上市。（路透社）

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1. 恒指逆市大升

美股三大指數本年3月曾倒水式大跌超過7%，四度觸發熔斷機制，拖累港股跟隨大跌逾千點。麵神當時於連登討論區發出「神諭」，認為恒指會上升，表示將購買牛證，不過收市後卻突然開post稱「唔夠膽」買貨，「彈弓手」操作發功下，翌日恒生指數竟不受美股冧市影響，不跌反升220點，讓一眾網民嘖嘖稱奇。

股海明燈媽咪麵彈弓手不買牛證，結果翌日恒指高開。（電影《阿拉丁》劇照）

2. 負油價

受新冠肺炎疫情影響，環球經濟疲弱令原油需求暴跌，繼美股於兩星期內4度熔斷，今年4月紐約期油曾收報負37.63美元，大跌超過300%，是歷史性首次出現負價格，股民紛紛驚訝「買原油竟然有錢收」。

後來有網民翻舊帳，竟發現股海明燈「媽咪麵」曾經看好油價，更曾開post問及三大油公司股票及與油價相關的交易買賣基金F三星原油期（3175）哪個較值得買入。雖然油價其後一度上升，網民還笑說麵神「破功」，但後來才驚覺他燈力驚人，竟將油價登至負數。

有網民翻舊帳，說原來連登討論區股海明燈「媽咪麵」（麵神）曾經看好油價，其後油價被「燈至負數」。（Reuters）

3. 4480元熊證救市

全國人大於今年5月通過港版國安法，引起國際社會關注，恒指於通過前一度大跌過千點，麵神遂貼出成交紀錄截圖，表示已買入看跌的熊證。翌日市波幅不大，媽咪麵的熊證利潤曾高達一成半，網民一度勸他套現「破燈」，但他收市後才稱「起唔到身賣」。

至周末美國總統特朗普開記者會宣布取消對港特殊待遇，網民以為港股會受影響跌市，沒料仍大幅高開，全日最高見23806點，升845點或3.68%，令麵神的熊證因觸及23798點的收回價而被「打靶」收回，價位相差僅8點，4480元全軍覆沒。網民得知後隨即感歎麵神的準確程度，又笑指他僅以4480元即能「暴力救市」。

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4. All in滙控

去年8月，媽咪麵曾發文評價滙豐控股（HSBC，0005），指市場上「吹風畀人借4000億唔還」，亦疑有高層打算離職，故將目標價由20元調低至5元，狠批評級「瀨晒屎」。至今年7月尾，滙控公布中期業績前，麵神再次發帖重提5元目標價，呼籲股民「all in 5仔」。然而當各界看淡滙控中期業績之際，大笨象股價一度反彈升2.7%，令網民高呼「麵神又中」。

網民次看到媽咪麵發言，都會對投資信心崩潰。（GettyImages）

5. 日清陰跌

媽咪麵以「之前諗住轉玩法玩價值投資 貪得意買咗呢隻嘢 一買條X街就陰跌啦！」為題發文，指自己嘗試價值投資，於8月31日以8.35元買入2000股日清食品（1475），該股股價見52周高位9.65元之後不斷向下，「陰跌足兩個月，點搞？跌到我都開始頂佢唔順啦」，至前日（2日）收報7.24元，至昨日賬面蝕約13.3%或2220元。

網民媽咪麵（網名麵咪媽）屢次發功，被稱為「連燈燈神」。（資料圖片）

6. 一人之力推倒螞蟻

麵神最新神蹟！螞蟻集團（6688）在港招股，破紀錄獲155萬人認購，超額認購近390倍，市場累計錄得逾4000億孖展凍資額，很多股民都打算於新股市場獲利。不過媽咪麵於昨日（2日）已經截飛一段時間之後，表示「打算全倉轉晒螞蟻」，又指「今次買咗唔會放」，最後更聲言「螞蟻今鋪睇到準一準，冇可能會輸！」，令網民大驚表示：「未上市就玩完！」

螞蟻集團（6688）（滬﹕688688），周二（3日）突暫緩A、H股上市。（「披露易」文件截圖）

麵神燈力強勁，同日晚上就有報道指，螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明被人行及中證監等部門進行「監管約談」，至昨晚（3日）上交所更發公告，宣布螞蟻科技集團暫緩上市。網民看到消息即時熱烈討論，指麵神威力遠至內地，又擔心港交所會跟隨做法，令資金被凍結，憂慮「借咗大量孖展」抽新股的股民要「硬食」利息。

麵神未有放過股民，昨晚9時許再發震撼彈，指出當時只有上交所暫緩上市，「唔好大驚小怪啦！你地又唔係玩a股！港交仲可以上呀，繼續gogogo啦聽日！」網民看到帖文即時罵聲四起，認為麵神「根本想大家死」，結果麵神「不負眾望」，不足一小時內，港交所亦發公告指會暫緩螞蟻H股上市，「連環發功」引來一眾股海迷徒網民紛紛哭喪，「放過我啦，搵2餐啫」、「不可試探你的麵神」、「我唔玩啦，畀返啲錢我啊！」。

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