連登燈神媽咪麵又燈中　買熊證恒指即升700點　半日未夠打埋靶

港版國安法已經於上周四（5月28日）在全國人大通過，通過前恒生指數一度大跌過千點。港版國安法通過後在國際引起大量回響，美國總統特朗普日前更開記者會宣布將取消對港特殊待遇。在這次政治風波之中，連登討論區著名股海神燈「媽咪麵」（網名麵咪媽）被指再行神蹟，於上周五開市初段買入看跌的熊證，於同日收市後聲稱未有出售，一如網民期待，他被指再次燈中，國際局勢變幻下，今日恒指開市即大升，全日更高見23806點，麵神持有的熊證也被「打靶」（收回），網民們都只能下跪大叫拜服。

網民媽咪麵（網名麵咪媽）近日再度行神蹟，被喻以4480元價值的熊證救市。（資料圖片）

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媽咪麵4480元熊證救市事件簿！

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麵神的名號早已在網上廣傳，網民都指其「買升出跌，買跌出升」的燈力更是威力無邊。麵神於港版國安法通過後的上周五早上發文，上載成交紀錄的截圖，自稱買了一隻看跌恒指的熊證，成交額為4480元。當時一眾會員笑言麵神曲線「救市」，留言指「OK，即刻買牛」、「牛軍全面進場」、「老母麵暴力救市」。麵神回應指「唔好再叫我放，同熊軍共進退！」令網民感嘆恒指或將要升至30000點，「多謝麵仔救市」。

媽咪麵作為燈神，燈力再一次受到世人驚嘆。（電影《阿拉丁》劇照）

其後股市雖有上落但波幅不大，麵神持有的熊證一度有超過一成半的利潤，一眾網民以為他終於要破燈，呼籲他「嬴緊10格，好起身走喇」、「賺緊12格」、「破燈喎」，直至上周五收市前麵神未有更新，最後該日恒指以22961點收市，跌171點或0.74%，麵神所買熊證以收市價計，仍有約9%的利潤。

至當晚6時許麵神上水回應，稱「X啦聲，咁都起唔到身賣」，網民確認他焗住持有熊證過周末，笑言相信星期一要大升1000點。

周末經過特朗普記者會之後，今日香港股市仍大幅高開，網民們終於明白麵神的真正用意，「堅持唔放原來係咁嘅意思，神試探你們的信念」、「真係反麵教材」、「一次又一次嘅神蹟」。最終恒指收市報23732點，升771點或3.36%，全日最高則見23806點，升845點或3.68%，如此升市下，麵神的熊證由於觸及23798點的收回價而被收回，4480元全軍覆沒，由於與高位只差8點之微，準備程度再次令網民驚訝。

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同場加映！（香港01製圖）

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