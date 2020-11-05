現實版Minecraft　7日內用積木起好兩層高別墅　間隔門窗位置任揀

「用積木搭房子」聽上去是在說一場遊戲，但是，有位自小痴迷搭積木的建築師，不光讓這句話變成了現實，還引領了一場「建築變革」。

搭建「積木屋」的公司名為Gablok，成立於2019年，它的創始人Gabriel Lakatos在傳統建築領域工作25年之後，發明了一種絕緣的木製堆垛塊，保溫、隔熱功能強大。這些「積木」零件可以分為功能不同的8個類型，拼接非常方便。

是的，我知道你想說什麼——有「Minecraft」那味道了。與傳統建造相比，木塊拼接可以簡化房屋建造的程序，只需要一周的時間，就能造好一座兩層樓的大房子。

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