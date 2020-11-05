現實版Minecraft　7日內用積木起好兩層高別墅　間隔門窗位置任揀

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

「用積木搭房子」聽上去是在說一場遊戲，但是，有位自小痴迷搭積木的建築師，不光讓這句話變成了現實，還引領了一場「建築變革」。

搭建「積木屋」的公司名為Gablok，成立於2019年，它的創始人Gabriel Lakatos在傳統建築領域工作25年之後，發明了一種絕緣的木製堆垛塊，保溫、隔熱功能強大。這些「積木」零件可以分為功能不同的8個類型，拼接非常方便。

是的，我知道你想說什麼——有「Minecraft」那味道了。與傳統建造相比，木塊拼接可以簡化房屋建造的程序，只需要一周的時間，就能造好一座兩層樓的大房子。

看看7天內建好兩層高別墅的過程（點圖繼續閱讀）👇👇👇

+28
+28
+28

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

裝修實例｜屯門龍鼓灘村屋600呎2房　42萬改間隔滿足三邊落床願望（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+2
+2
+2

裝修實例｜長沙灣麗翠苑287呎開放式單位　為個仔打通主人房客廳（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+11
+11
+11
超強家中密室合集　移動書櫃隱形門小兒科　要搵出機關開門先夠型
日本男子家中後院有個金屬「行李篋」　打開竟是通往私人避難室
經濟艙最新變形座椅設計　可變出個人私密空間　兩側還有「翅膀」
「建築界奧斯卡」結果出爐　中國橫掃29大獎　公廁、火鍋店美如詩

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。