超強家中密室合集　移動書櫃隱形門小兒科　要搵出機關開門先夠型

家裡有一個密室可以有多好玩？看起來是一個書架，但人可以從書架背後走出來；看起來是個衣帽櫃，但推開它，再推開背後的一道門後，其實裡面是一個隱藏房間。這些隱藏密室有著多種多樣的入口，有些就設置在床底，雖然空間有限，但看著十分舒服；推開牆櫃，就是一個能夠讓自己安靜獨處的角落……

有的房間入口藏在壁畫後面，彷彿是一個大號的保險櫃；冰箱門背後是一個通往密室的通道；古老書櫃其實也是一扇門，櫃子上的擺件其實是一個門把手；最魔幻的密室入口，應該是「洗衣機」了，啟動燈光按鈕，密室大門被打開，然後人就「消失」在了傳送通道中，這要是房主和客人玩捉迷藏，感覺能玩到對方報警……

這樣的秘密基地你又想要一個嗎？（點圖放大瀏覽）：

+ 8 + 7 + 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

擁有一座「秘密基地」是很多人童年時期的願望，不過就算是長大成人後，每每看完別人家的密室，多少內心也會有一絲羨慕。所以打造一個密室，難不難？

國外知名視頻頻道I Like To Make Stuff在5年前來過一次親身示範，其中手工大佬Bob就動手打造了一道「書櫃密室門」。普通人視角下，這可能就是一個放書的地方，但只需要拉動一本「書」，整個書櫃就會像是一扇大門一樣被打開。嗯，有點古墓探險味道了。

點圖看看製作過程與完成品：

+ 6 + 5 + 4

製作過程需要強大的動手能力，因為……書櫃本身就是從木料開始，一點點手工打造的。木櫃主體拼接好後，開始固定鉸鏈，給櫃子裝上輪子，方便移動，然後把它像門一樣，安裝在密室的入口處。不過尷尬的是……老哥發現門關不上，設計的時候忘記調整尺寸了，這下大家一眼就能看到密室在哪了。不過老哥並不慌，直接裁剪掉多餘的部分，然後用木板填補漏洞，在刷完漆，填補的地方看著不太明顯，也不是不能用。

櫃子就位後，比較需要動腦筋的是那本「機關書」。其實這是一個門鎖設計。作為機關，這本書需要連接多個零件，自然不是真的書，在被放上書架前，它的身體已經被掏空了，然後書裡填充了木板，進行了偽裝，固定後放置晾乾，乍一看破綻不算太過明顯。那它到底是如何被用來開門的呢？道理很簡單，書櫃的門鎖在密室內側，然後可以通過金屬線，穿過門板，將門鎖和書連接到一起，再將書用鉸鏈固定在書櫃上，這本書也就是變成了書櫃外的門把手，每次拉動，都相當於在拽動門鎖，門鎖一開，拉動櫃子，就可以直接走進密室了（網友看完，除了666，表示細思極恐）。

好玩的是，I Like To Make Stuff在去年還製作了一個進階版的密室。它不再偽裝成小書櫃，而是看起來像是個衣櫃。但衣櫃裡別有洞天，需要先轉動一下遠處的盆栽機關，內部的暗門才能打開，而裡面則藏著一間寬敞的「工作室」，看起來就像是套娃一樣，還挺複雜。但這個密室的構造其實很好理解，它主要由一個完整的密室空間，一面牆，一個衣櫃門，一個密室解鎖組成。那密室空間是從哪裡來的？當然不是弄出一個異次元房間，而是原本房間分割出來的……

進階版機關書櫃密室（點圖放大瀏覽）：

+ 3 + 2

所以設計思路不難想像，首先要確定好密室的大小，然後做出一堵牆，把原本的房間一分為二，再然後用一個衣櫃門擋住密室的入口，用來偽裝，最後加上一個開門暗鎖，就成了。

當然，相比簡單的設計思路，​​動手操作需要考慮的問題可就多了。設計好方案後，需要購買大量的工具，然後切木頭，造牆，先製作的部分是牆的骨架。框架弄好後，直接固定住，一面牆的雛形就出來了。這間密室是用來當工作室的，所以除了通風系統，還要佈置電力系統，在牆體穿插電線，有了電，就可以考慮給密室增加照明設備。然後是裝門。總體來說，密室有三扇門，而團隊為了追求純粹的手工製作，買來的都是純門板，需要自己完成加把手，合頁，按門框等等工作。

接下來，就是比較有趣的門鎖部分，也就是密室的機關。轉動一下盆栽，門就能被打開，看著有點黑科技，但其實這個機關也很簡單。門鎖用的是電磁鎖，密室內側放置的是一個正常的開關按鈕，通上線就能用了，而密室外則花了一點心思，主要是在盆栽底部搞了鬼。先讓門鎖的線通過牆體穿過，然後接到這個盆栽的底部，並連接到開關觸發器。同時這個盆栽底部的圖案是不規則的，也就是在轉動的時候，圖案凸出的部分會撥動觸發器，發送開鎖信號，所以每次一旋轉，門鎖也就會應聲打開。最後就是塗漆、裝飾，一頓擺設，一個隱藏密室，就完成了。

這樣的密室簡約而又有趣，不少網友看完自然被迷住了。也有人吐槽，現在起碼有幾百萬人知道這種密室長什麼樣，那人盡皆知的密室，還叫密室麼？多數人還是在想「等我有錢了」、「等我下輩子有錢」、等我有了大房子」……但對於狂丸來說，建造一間密室不光是差錢的問題，而是根本學不來了。

【相關圖輯】日本男子家中後院有個金屬「行李篋」 打開竟是通往私人避難室（點圖放大瀏覽）：

+ 3 + 2

【相關圖輯】裝修實例｜180呎細單位間出工人房 4房2廁加開放式廚房（點圖放大瀏覽）：

+ 15 + 14 + 13

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】