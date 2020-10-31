【100種女生｜跨性別女生】初次與Alice見面，她身穿連身裙，口罩下是完整妝容，與大部份女生一樣「見光死」，怕曬黑曬出斑，訪問當天烈日當空，甫見面她就把拉我到陰涼處。一開口，說話予人嬌嗲的感覺，帶可愛獨特尾音。33歲的Alice是跨性別人士，自小就是「女兒心」，但兩年前才正式變成「女兒身」。

Alice舉手投足都很女性化。（黃寶瑩攝）

生於男人身體 自小被同儕欺凌排擠

像Alice生於男性軀體的女生，數目難算，因大部份處於「隱形狀態」，因為種種包袱不願「現身」。生於基督教家庭的Alice，也經歷過躲於「櫃內」，小時候已經偷偷拿親戚的裙和高踭鞋試穿，曾問過其他男生「會不會想穿裙」，身體較瘦弱，曾經被同儕欺凌排擠，成長環境使然「由細到大，我都被教導『我喺女仔』這個想法是錯的。」後來開始做運動，無論外表還是聲線都很陽剛，身邊目光不再異樣，她因此覺得很「舒服」，「自覺是女生這個想法漸漸埋沒。」

父母發現衣櫃女裝：叫牧師幫你趕鬼

Alice大學時期，開始思考性別的問題，被父母發現她的「異樣」之後，竟然直指她有罪，甚至要請牧師幫她「趕鬼」？



▼▼▼點圖看Alice「出櫃」經過，曾遇到的傷心對待▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

當Alice忍不住再次「做回自己」，穿回女裝，開始吃荷爾蒙藥，體態線條漸漸變得女性化，家人不再理睬她，Alice對於這段過去不欲多談。

Alice現時轉返另一間教會，但只是偶爾會出席聚會。（黃寶瑩攝）

完成重置手術 出席教會聚會「被請離開」



2018年，跨性別資源中心曾做過一項「針對跨性別人士暴力研究調查」，結果指出有接近半數（45.9%）跨性別人士曾遭受暴力對待（包括言語及肢體），當中有一半人表示「施暴」對象是家人。

2018年末，Alice在泰國完成性別重置手術，繼而做了隆胸及聲帶手術，與家人的關係降到冰點，從小到大認識的教友也仿佛變成陌生人。Alice表示自己的教會很傳統，聚會時會男女分坐，她參與聚會時自然而然走到女生位置，「他們問我是否做了變性手術，我答是，他們請我離開。」

Alice對愛情既期待又怕受傷。（黃寶瑩攝）

跨性別身份對愛情卻步：怕失去

對於過去，Alice不願回憶，提起愛情，她則流露出羞澀一面。問及她的性取向，「我覺得每一個人都是『Bi』（雙性戀），現在我有8成時間覺得男性吸引，2成時間會被同性吸引，根據主流定義就是『異性戀』。」Alice的戀愛史僅停留在中學，當時她曾與較「男仔頭」的女生在一起，「談不上是愛情，我只是喜歡那種被保護的感覺。」

曾聽聞「同跨性別做愛，會好似與男人做愛」

換回女兒身後，Alice對愛情有憧憬卻又怕受傷，曾經遇上「有強烈感覺」的對象，卻因為跨性別身份而不敢行動， 「我會擔心對方會知道我是跨性別。」對跨性別者而言，出櫃需要勇氣，追求所愛也要披荊斬棘，跨過心理關口，對戀愛的態度，她依然消極，「我覺得無開始就不會失去，就不怕受傷。」 她直言許多跨性別人士都因為自己下體是「人工」而有憂慮，

我曾經聽過有男性說，覺得同跨性別做愛會好似與男人做愛，我好怕他們有這種感覺。

此刻對愛情卻步，但Alice坦言自己也盼望有一天真命天子會出現。

家人漸漸接受、改口叫「姑姐」 工作上司態度卻突變

現在Alice家人漸漸「能夠」接受她的性別，「他們會教姪女叫我做姑姐，但其實我感受到他們還未能完全接受。」公司同事也見證她從「男」變女，當初接受變性手術前，她遭受不少歧視目光，「現在他們都會把我當作女性。」Alice任職外資公司，有保障「LGBT+」的政策，但空有政策，缺乏教育，條文再寫得「天花龍鳳」，也難以改善性小眾在職場面對的困境，Alice回憶「當初我的直屬上司因為我是男性才聘請我，因為我的工作性質較為「男性化」。」手術過後，她的工作能力無變，「上司對我投閒置散，升遷機會也不如從前。」現在調任到其他組別，她的待遇才得以改善。

公司宛如整個社會的縮影，跨性別人士接下來的路仍不易走，性別平權組織或人士多次敦促政府訂立《性別承認法》，參考外國條文，只要證實患有性別不安、有實際生活體驗就能更改身份證明文件上的性別。現行的香港法例，跨性別人士需接受「全套手術」才能更改身份證上的性別，去年有3名未完成「全套手術」的「跨仔」向入境處申請更改身份證性別被拒，對相關政策提出司法覆核卻敗訴。

跨性別人士的路並不易走。（黃寶瑩攝）

跨性別都歧視跨性別

Alice坦言決定做性別重置手術，不多不少是受到「社會規範」影響，「雖然我是因為不喜歡自己的性器官而做手術，但其實也某程度是為了社會對女性的『刻板印象』而改變自己。」不僅是社會大眾，跨性別人士在圈子內也不易獲得認同，

跨性別都會歧視跨性別，有未完成變性手術的跨女穿女裝也會被其他跨性別女性質疑，連自己人都歧視自己人，其實更難說服旁人接受我們。

Alice形容「其實整個社會最理想的狀態就是不需要變性，不需要變得漂亮，都可以成為女生。」Alice近年開始站出來為跨性別人士發聲，希望社會大眾更關注跨性別人士的權益，近日她參與拍攝慈善寫真《Girls》，為過去一直為女性及性小眾平權發聲的慈善團體「Her Fund」籌款。