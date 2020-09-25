跨性別人士服裝店試身遭拒絕　團體促平機會調查事件

早前一名已完成性別重置手術的跨性別女性，在女性服裝店要求進入試身室時，遭店員拒絕。今日（25日）她與性別平權團體向平等機會委員會投訴，希望平機會能調查和跟進事件，以及要求商戶就事件向她道歉。

事主許小姐和跨性別權益會代表今日到平機會遞交投訴信，並舉起「跨女買衫唔俾試」、「差別待遇係歧視」、「買bra試身被拒」、「跨性別有權試衫」等標語抗議。他們認為涉事服裝店店員拒絕許小姐使用試身室為屬殘疾歧視。這次是首次有已完成性別重置手術的跨性別女性被商戶拒絕使用試身室事件。

許小姐遞交投訴予平機會代表。（梁鵬威攝）

事主追問後 仍未獲店方解釋拒絕原因

上月22日，跨性別女性許小姐到九龍灣德福廣場一間女性服裝店欲購買一件運動內衣。她向店員查詢是否能使用試身室時，店員則告訴她可回家試身。當時，許小姐以為因疫情影響，試身室暫時停用，故沒有多問。當她前往結賬時，卻發現店內另一名顧客正在使用試身室，她遂向店員查詢因由，店舖經理則指，試身室只接受女性顧客試身。隨後，許小姐便向經理展示自己身份證上的性別為女性，同時她亦向其展示殘疾人士登記證，表明自己是已完成性別重置手術的跨性別人士。惟經理堅持拒絕她使用試身室，但未有進一步解釋原因，亦未有否認許小姐為女性的身份。

涉事店家分店在沒有原因下拒絕許小姐使月試身室。（資料圖片）

許小姐對此事感到不滿與憤怒。她指自己早於2017年已完成性別重置手術，並取得醫生證明。以往都會去該店購物，但從未試過被店家拒絕她使用試身室。她懷疑因現時疫情下戴上口罩，以及其低沉聲線使職員有所誤解。事後，許小姐未有即時向店家作出投訴，認為其公司政策上存有問題。身邊的朋友亦曾告知她曾遇到類似經歷，惟每次投訴都不了了之，故認為即使向公司投訴，結果也只會石沉大海。

許小姐對此事感到不滿與憤怒。她指出，以往都會去該店家購物，但從未試過被店家拒絕她使用試身室。（梁鵬威攝）

跨性別權益會成員丁丁表示，過往也收到不少跨性別人士投訴、或從私下閒聊下得知他們曾經歷類似事件。她憶述，曾有跨性別人士在康文署轄下的租用場地，進入女性更衣室後被人投訴，其後有職員阻止。雖然事主當時有提供身份證等文件，但仍然會遭人誤解。她認為跨性別人士普遍易被標籤，只因為他們並不是原生女性，在日常生活上屢屢遭到不公平對待。

跨性別權益會成員丁丁認為跨性別人士普遍易被標籤，只因為他們並不是原生女性，在日常生活上屢屢遭到不公平對待。（梁鵬威攝）

事實上，已完成或未完成性別重置手術的跨性別人士獲《殘疾歧視條例》保障免受歧視，但現時社會對跨性別人士權利仍不太了解。就此，許小姐要求店舖就是次事件向她道歉，店舖亦需要承諾改善員工培訓，不再歧視跨性別人士及劃一其服務。性別平權團體促平機會嚴肅跟進投訴，加強公眾教育，避免同類型事件再次發生。他們亦促請政府啟動《性別承認法》，令社會大眾更了解跨性別人士。

《香港01》就事件向涉事店家6IXTY8IGHT作出查詢。6IXTY8IGHT回應指，對今次個別事件中的同事處理失當深感抱歉，並會與相關部門溝通，以避免再有類似情況發生。