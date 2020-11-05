行山友疑採芒草下山　大媽帶鉗不斷剪　10個秋季睇芒草注意位

【芒草／行山／注意事項】秋風起，又到遍布金黃芒草的季節，每年都會吸引不少市民行山打卡。不過有行山大媽就被發現帶備剪鉗，一邊行一邊剪芒草，有人更被拍攝到背囊放了一束芒草，疑大量採摘下山，引起網上熱議。

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一名身穿橙黃色的女子，其背囊內有一束芒草，未知是否在山上採摘。（FB專頁「The hiking Database 山野‧新聞庫」授權提供）

Facebook專頁「The hiking Database 山野‧新聞庫」分享一張照片，只見一名身穿橙黃色的女子，其背囊內有一束芒草，未知是否在山上採摘，忍不住揶揄「拎堆芒草上身究竟有乜用？」。專頁負責人回覆《香港01》查詢表示，照片由網友提供，指事發於上月31日早上11時許，在黃牛石城拍攝，不過專頁強調地點不太重要，因為不少熱門芒草地點每年都發生同一問題。

專頁在帖文中詳列10項上山觀賞芒草的注意事項▼▼▼

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帖文引來網上熱議，有山友在留言欄指，曾在山上目睹一名操普通話大媽，手執大一袋芒草，沿路用剪鉗一邊剪芒草，一邊放入袋中。當他們用普通話及廣東話斥責他時，對方以半鹹淡英語回應道：「好多人都係咁」，然後「加速逃走」，但其後發現她原來到另一邊山頭剪芒草。

有網民則提出，如果在地上發現已經斷下的芒草，是否可以帶回家，但有山友應稱「Leave no trace（行山時不留痕跡）」的原則，認為應留將它們在山野間，「因為你咁樣做，人哋見到的話以為你係採摘的，容易引起不必要的誤會，也容易引起他人採摘」。

早前馬鞍山亦有一名大媽全身赤裸坐在山澗旁，下水浸浴，大膽的行為令網民超級傻眼😱▼▼▼

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做得行山友，尊重大自然是基本事，可惜常常有部份行山人士破壞環境，例如過去曾經有人爬上歷史悠久的岩石和古樹，甚至到水庫暢泳▼▼▼

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