極逼真「伸縮紙雕」　名牌袋波鞋零食全部可拉開　觀眾反應超爆笑

下面圖輯中的工藝品雞，乍一看沒什麼特別的，但只見一位大叔手持雞脖，然後用力一拉……

明明剛才還是雞，突然間變成了……（點擊放大）👇👇👇

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圖中這位大叔，也就是雞的主人，名叫Felix Semper，是一位自學成才的藝術家。起初他是一位房地產開發商，然而破產讓他找到了自己的藝術天賦—— 「紙雕」，可以拉伸的那種。

正如大家所見，他的作品使用的材料不是石頭，也不是木頭，而是紙。作品看起來往往很真實，但如果扯動它，整個雕塑就會流動起來……

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好在，最後一切恢復如初。這種將事物瞬間拆碎，又重新組合在一起的「時間魔法」，或許正是這些作品被眾多網友喜歡的原因。

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這位狂人名叫安居智博，是一位已經在日本靠著紙模機器人小有名氣的手工大佬，並且還曾被美國《新聞周刊》選入了「世界最尊敬的100位日本人」名單之中，點圖看看更多安居老師的精彩作品👇👇👇

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