神還原爆紅「口罩貓」　日本手作達人因一個機緣決定無私義助武漢

誰說藝術家們都愛玩深沉，都走致鬱路線？那是你還沒看到畑山翔平的惡搞手辦。而讓畑山翔平在中國國內爆火的，是一隻「戴口罩的貓」。

你還記得在今年新冠疫情初期，一隻被口罩「封印」住了的貓嗎？在當時全網「一罩難求」的時候，這隻貓卻得到主人如此高規格的保護，因此有了「大戶人家的貓」這個光榮身份，也做了次網紅。

畑山看到這張圖之後，迅速就做了一隻同款。而也是這個口罩貓的手辦，引起了國內一家名為「動物星球」的動物手辦公司的注意。公司負責人遠赴日本，與畑山達成了合作，批量化生產這隻口罩貓。

雖然作品總是戳人笑點，但其實畑山曾表示，之所以製作口罩貓，是希望能在緊張的氣氛下，用這種偏娛樂化的方式呼籲大家，注意防護，也保護動物。

看看畑山的其他作品（點圖放大瀏覽）：

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想看一眼這位有才有趣又有愛的藝術家的顏？對不起，大佬不僅非常低調，很少po自拍，就算推特上偶爾發照片，也和他的手辦充滿著異曲同工之妙。在成為沙雕手辦大佬之前，畑山翔平的創作畫風其實是這樣的（點圖放大瀏覽）：

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而自從2015年開始，畑山就喜歡照著那種動物奇怪的姿勢的照片，然後用粘土製作小巧的手辦。網友將他奉為「圖片手辦化大神」。

解釋一下，圖片手辦化，簡單來說就是「將拍攝景物立體化」。至於為什麼要轉型，翔平君的初衷也很簡單：因為總是買不到自己喜歡的手辦，所以決定自己動手。大佬在什麼地方都是大佬，說的應該就是畑山翔平這種神仙吧。

畑山製作手辦的素材來源很廣泛，從網上的搞笑圖片和表情包，到動漫人物都能做得栩栩如生，甚至一些品牌LOGO都能被他做成手辦。

一起看看讓畑山爆紅的「神還原meme圖」系列手辦吧（點圖繼續閱讀）：

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