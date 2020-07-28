絕對意想不到　「日本手作狂人」將膠鴨玩具與衣夾變成「超人」

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這個日本小哥，用7隻泡澡的小黃鴨召喚出來了一個超級英雄！

可能小黃鴨本鴨也沒有想過，有一天還能離開浴缸和澡盆，搖身一變，成為力量感MAX的肌肉男吧……

連幼稚園玩具錘仔也完美變身？點圖放大瀏覽：

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小哥名叫安居智博，是一位已經在日本靠著紙模機器人小有名氣的手工大佬，並且還曾被美國《新聞周刊》選入了「世界最尊敬的100位日本人」名單之中。辦展覽、開講座、上電視……這些都是大佬的日常工作。

不過即便在這些滿滿噹噹的行程裏，安居的這些紙模機器人，從選材料、設計繪圖到完成製作，也全部都是自己動手，直到完全滿意了之後才會批量生產。

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當天賦＋興趣同時都加註到安居智博的身上時，他沒有上演「傷仲永」式的天才遺憾。

從三年級到四十歲，從小神童到模型大佬，安居為自己創造的這個「機器人王國」越來越龐大，也愈來愈堅固。

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【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050】

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