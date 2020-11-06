最有公信力？Pornhub開性教育頻道　專業人士教正確性知識及技巧

我們一直以來都知道「Pornhub」其實是被AV耽誤了，真正的Pornhub其實是一個有愛心、充滿創意、而且注重保育的平台（？）。而有鑑於網路時代，資訊過於氾濫，向來都是取得資訊容易，但辨別資訊的好壞正確錯誤卻很難，尤其是在「性教育」這一塊！礙於不同許多衛道人士的保守聲音，很多不同地方的官方性教育一直以來都是採取「點到為止」的方式，導致許多人（尤其是年輕人）反而會從網路（尤其是色情網站）上取得錯誤的性知識！所以Pornhub才決定要開設「Pornhub Sex Ed」性教育頻道，請來兩性專家教導大家正確的性知識！

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正所謂「能力越大，責任越大」，作為全球最大的色情網站，Pornhub早在2017年開始就決定負起提供大家正確性知識的責任，先是請來了兩性關係學博士兼性治療師的Laurie Betito，並加設「Pornhub性健康中心Pornhub Wellness Center」的網站，這個網站主要是以發布文章為主，以Laurie Betito為首領的數十名醫生、顧問、社群管理員團隊至今在上面已發布了數百篇性知識文章。而如今，Pornhub 更進一步將這些內容進行「影片化」，並成立「Pornhub Sex Ed」性教育頻道。

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目前「Pornhub Sex Ed」性教育頻道已在 2020 年 10 月底正式上線，首次上線就一次發布了 11 之影片，並將在未來固定不斷更新，內容不僅包含基本的男女性構造、生理問題、性的益處、正確的自慰觀念、如何與性伴侶溝通相處外，還涉及時事，例如如何在全球COVID-19疫情下進行安全的性行為……等。

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原來 Pornhub 是一個有愛心、充滿創意、而且注重保育的平台？

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：讓專業的來！Pornhub 開設「Pornhub Sex Ed」性教育頻道，教導大家正確性知識！】