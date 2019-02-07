台中學女生上性教育課　驚覺12年前叔叔磨下體猥褻非「檢查身體」

台灣新北市鄭姓男子12年前藉口帶好友一對年僅4歲及6歲女兒出遊，趁投宿旅館時乘機猥褻得逞多次，受害女童因年幼不懂事，直到去年念中學，上性教育課程才向老師吐露幼年時曾遭性侵，家長經老師告知後提告。新北地方法院日前依加重強制猥褻罪判處鄭男6年6個月徒刑，仍可上訴。

受害女童因年幼不懂事，直到去年念中學，上性教育課程才向老師吐露幼年時曾遭性侵，家長經老師告知後提告。（Gettyimages／視覺中國）

判決指出，鄭姓男子於2006年4月至8月期間，見好友當時年僅4歲及6歲的女兒十分可愛，多次藉口開車帶二人出遊，於投宿旅館過夜，見女童洗澡後尚未穿衣服，藉口玩「檢查身體」遊戲出手撫摸，及趁半夜熟睡之際，以下體磨蹭猥褻得逞多次。

兩名女童受害時，雖一度被鄭男的動作驚嚇而哭鬧，因年幼懵懂無知，又認為鄭男是雙親好友，加上鄭男以是玩「檢查身體」遊戲加以安撫，兩女童事後並未告知家人，直到妹妹念中學後上性教育課程，回想幼年所經之事，才驚覺是遭性侵，去年向老師吐露這段不堪回想的往事。

家長經老師告知後，怒不可遏，質問鄭男並責罵「狼心狗肺」，枉認其為多年好友，竟會對其一對年幼女兒下手，雖已事隔12年，鄭男自認有錯，雙方以30萬元（約港幣$7.6萬）達成和解，鄭男去年也自行到法院自首。

新北地區法院認為兩女童雖對12年前受害往事的記憶已有些模糊，直至上中學接受性教育課程，才驚覺當年玩的遊戲並非是「檢查身體」，向老師哭訴傾吐而爆發，雖鄭男以30萬元（約港幣$7.6萬）與受害家屬達成和解並主動自首，但對兩女童的身體及心裹造成極大創痛，且難以完全抹滅回復，日前依加重強制猥褻罪合併判處鄭男6年6個月徒刑，仍可上訴。

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