鬼滅之刃｜日本童顏女100%神還原蜜璃　樣子楚楚可憐惹網民憐愛

日本寫真女星栗田惠美，擁有童顏及D罩杯好身材，過去曾是偶像團體成員。如今單飛的她，依然享有高話題性，最近她cosplay《鬼滅之刃》，更是引來許多回響。

根據日本媒體「ENTAME next」報導，1994年出生的寫真女星栗田惠美，在網路上素有「社群網站的戀物天使」之稱，早在高一時就曾被星探相中，後來還曾是偶像團體「轉校少女歌擊團」的一員。雖然2018年宣布單飛，但仍舊擁有眾多粉絲。

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栗田惠美寫真照風格大膽，並且喜歡進行各種cosplay。近日人氣動漫《鬼滅之刃》新作劇場版上映，栗田惠美也cosplay成作品中的人氣角色「甘露寺蜜璃」。傲人身材加上楚楚可憐的模樣，立刻引起許多粉絲回應。

網友們紛紛表示「太完美了」、「好想飛撲埋進去」、「太猛啦！戀之呼吸」。其實，她過去也曾cosplay成鬼滅之刃的女主角「竈門禰豆子」以及其他動漫女角過，展現出她對cosplay的熱愛。

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