萬聖節，大家自然會想起恐怖裝扮，但近年興起「地味萬聖節」的搞笑活動，參加者會Cosplay各種日常生活小細節，以平凡低調的方式歡賀萬聖節。不只是日本，台灣今年亦舉辦第二屆地味萬聖節，頹爆造型廢到笑！

扮YouTube封面的人（Facebook@蝦皮第二屆地味萬聖節）

超樸素Halloween角色扮演大會（地味ハロウィン），起源於日本的地味，「地味」二字中文有樸素低調的意思，參加者不能以華麗的服裝Cosplay，以各種小道具裝扮成日常生活可見的人，是創意十足兼「貼地」的Cosplay活動。

（Facebook@蝦皮第二屆地味萬聖節）

不只是日本，台灣電子商務平台今年亦舉辦第二屆地味萬聖節，參賽者的頹爆造型，個個廢到笑，《Opener 開罐》帶大家看看地味Cosplay大會2020的佳作！

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萬眾期待的日本「超樸素Halloween角色扮演大會」（地味ハロウィン）並沒有因為肺炎疫情而取消，本年度的大會將於萬聖節正日如常舉行，不過將會有防疫而訂立的新規則。在今年的作品出爐之前，《Opener 開罐》帶大家回顧最近幾年「地味Cosplay大會」的佳作！

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