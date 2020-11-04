每個小朋友心入面都有個幻想世界，有著最天馬行空的想像。如果有人會將幻想變成現實會怎樣呢？日本有位攝影師，用自己的專業幫兒子幻想中的動畫世界變成現實！

攝影師自稱名字叫「四月」（Shigatsu），由兒子2歲起以鏡頭紀錄他的成長，直到現在他已經6歲了。兒子會Cosplay不同的動畫人物，包括《千與千尋》、《龍貓》等，近來他們則很喜歡以大熱的《鬼滅之刃》做主題。四月還會用合成技術，將其他動畫角色或特別的背景合成到兒子的照片，然後發佈到社交網站。

1. 與無面人散步。（IG@shigatsu0926）

👇👇👇點擊圖片看看攝影師媽媽的《鬼滅之刃》作品👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

除了《鬼滅之刃》，四月還喜歡拍攝很多不同主題，兒子每一張相都落足力配合而且笑容十足，非常治癒！

👇👇👇點擊圖片看看攝影師媽媽的其他作品👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

同場加映︰2020日本地味萬聖節25張佳作

「地味萬聖節」（地味ハロウィン）是指裝扮成平常生活中平實不起眼的人，因為裝扮太真實而且有共鳴，所以一直深受日本人喜愛。由為疫情，所以主辦方今年將活動分為3節，每節限制了入場人數為70人，所以總共只有210人可以在現場參加活動。不過其他人也可以選擇在網上以Zoom形式參與，或者在Twitter發文及加上「#地味ハロウィン」的Hashtag一同盡興。

👇👇👇點擊圖片的2020地味萬聖節👇👇👇

+ 28 + 28 + 28

點擊睇冠軍有幾靚 👉👉👉2020日本地味萬聖節25張佳作 線上Cosplay完美演繹著睡褲開Zoom

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥