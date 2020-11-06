韓國「黑寡婦」高宥貞肢解前夫棄屍全國　同年5歲繼子離奇吐血亡

韓國轟動一時的無屍命案「黑寡婦事件」，37歲家庭主婦高宥貞肢解前夫棄屍遍全國，韓國最高法院昨日（5日）終審判處無期徒刑，但針對其第二任丈夫的兒子死亡疑雲，早前法庭則以殺人動機及證據不明確，而判其無罪。專門分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，就曾披露這宗肢解案的案發經過。

37歲家庭主婦高宥貞肢解前夫棄屍遍全國，韓國最高法院昨日（5日）終審判處無期徒刑。（影片截圖）

「迷上癮」影片詳述「黑寡婦事件」，兇手名叫高宥貞，死者是其姜姓前夫。在鄰居的印象中，高婦個性良好又有禮貌，其弟得悉她是殺人犯後也大感震驚。而引發這宗案件的導火線，是兩人離婚前所生的6歲兒子。

高婦與姜男拍拖6年後結婚生子，但婚後高婦性情大變，所有生活開支都由仍在攻讀博士課程的姜男負責，前夫白天上研究所，晚上打工，回到家還要做家務，而高婦從來不做家務，脾氣暴躁，不時向姜男大叫大吼，曾用手機砸傷姜男的眼睛，甚至拿刀要脅自殺，姜男終抵受不住這種生活而提出離婚。

高宥貞殺前夫再肢解棄屍過程↓↓↓

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由於高婦娘家經營租車生意，加上有房產，與姜男相比她的經濟條件優越很多，法院便將兒子監護權判給高婦。法院規定姜男每月有兩次探望兒子的權利，但他每次提出想見兒子時都被拒絕，雖然如此，姜男仍會送上禮物及寄錢給兒子。

至2017年11月，高婦與尹男結婚，兩人住在忠清北道清州市，高婦與姜男所生的兒子則被丟到濟州的娘家照顧，而姜男已兩年多沒見過兒子，於是向法院提控，才得到再見兒子的機會。就在法院判決後兩日，高婦開始在網上搜尋殺人棄屍的方法，她特意選了一處偏僻的民宿，讓兩父子見面。

高女事先在藥局買下安眠藥，準備了刀及清理用品，等侯姜男到來。11月某日晚上8時許，姜男吃下高婦預備含有安眠藥的咖哩飯及水，待他變得迷迷糊糊，高婦用刀多次刺向他，而當時兒子正在房間睡覺。

高婦翌日將兒子送回娘家後，購買垃圾袋及除臭用品，之後回民宿拿出一早準備好的鋸子開始進行分屍。退房後她開車到附近垃圾房丟下兩、三袋有屍塊，至晚上她坐船前往羅南道莞島郡的船程上，趁機又丟下幾袋屍塊。而一些大塊的骨肉未能即時處理，她便網購了一些處理屍體的工具，再次進行分屍，並丟棄在仁川的垃圾場。

姜男弟弟發現兄長失蹤了，於是向高婦發短訊查問，高婦用姜男的電話作回覆，聲稱有事回去研究所，而高婦更為了脫嫌，用姜男的電話傳短訊給自己，「因為忍不住才強姦了妳，求妳別向法院告我好嗎？」，高婦其後向現任丈夫尹男訛稱遭姜男強姦。

高婦最後因殺死前夫而被判無期徒刑，案件轟動一時。（影片截圖）

因為姜男失蹤多日，其家屬報警，警方他最後出現的民宿調查，一進門傳來陣陣血腥味，檢驗血液發現是姜男，警方拘捕高婦，她辯稱因為被對方強姦而自衛錯手殺人，並非有預謀犯案。可是，警方發現高婦在超市購買兇器的閉路電視畫面，她又改口說是因為對方為見兒子告上法院令她備受壓力而犯案，而本案由於一直找不到屍骸，成為一宗無屍謀殺案。

有傳是因為高婦覺得姜男是她維繫現有幸福的絆腳石，所以最後選擇殺了他。然而案件調查期間發現案中案，懷疑高婦牽涉另一宗於2017年2月發生的命案，死者是第二任丈夫尹男的與前妻所生的5歲兒子。某日早上尹男起床時，發現睡在身旁的兒子嘴巴流血死亡，而高婦向警方表示尹男的睡姿一直不好，可能壓住孩子，才會造成意外，驗屍報告也確定是受重壓致死，警方便將案列為意外處理。

但尹男在發生分屍案後，重新審視兒子的死亡經過，憶起在他死前一天的晚上，同樣吃了高婦煮的咖啡飯，吃完不久小孩便睡了，高婦也給尹男喝下奇怪的飲料，更突然替他染髮，疑似想藉此掩蓋藥物檢測，加上當晚高婦聲稱感冒刻意分房而睡，行為十分詭異，像要避開嫌疑，尹男就此事與她對質時，她一概否認，法庭最終以殺人動機及證據不明確，而判其無罪。