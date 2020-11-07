課金30萬人仔拿不到網遊第一名　上海男拋妻棄女離家出走被鬧無腦

被老婆埋怨兩句有必要離家出走嗎？上海一名女子日前報案，說只有27歲的丈夫突然拋妻棄女離家出走，警方一問下發現原來她老公玩網遊「重課」了30萬人民幣（35萬港元），但卻拿不到第一名，感到挫敗就離家出走。民警最後在一條橋的橋底找到老公，「阿爸教仔」一樣告訴他被老婆埋怨兩句不算怪責，成功拉他上岸。然而，網民紛紛嘲笑這名老公「無腦」，又揶揄「這種人都有老婆孩子」。

民警翻查閉路電視，發現男子最後在附近一條河現身，隨即趕往搜索。（微博影片截圖）

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11月2日，上海一名何姓女子報警，說丈夫在微信發給她一句「照顧好家裏和女兒，我走了」，突然人間蒸發。民警調查後發現，她的丈夫陳某在一個網遊課金了30萬人民幣，但卻仍然無法拿下第一名，可能因此離家出走。

警方擔心陳某一時想不開，為防慘劇發生，他們查看了該小區的監控鏡頭，發現陳某最後消失在附近一條河旁邊。警員晚上搜索近1小時，最終在一條橋的橋底發現陳某，並「阿爸上身」循循善誘，說陳某才27歲，不應因為一點小挫折就離家出走，「人家50歲都出研究生」。

警方續指其老婆為了找他心急如焚，根本沒因那30萬怪他，「她如果怪你就不來找你了」，並指被老婆「埋怨兩句不叫怪，這叫對你還有希望」，成功說服他上岸。

網民點睇：

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網民看完「浪子回頭」的劇情後，對這名男子沒有一絲同情，笑言他不熟識網遊，「30萬就想着能當榜一」，稱內地許多遊戲的頭幾名其實都是遊戲的官方人員。不過更多人好奇為什麼他會有老婆孩子，更佩服他隨便就能拿出30萬課金，「人家好歹也有30萬現金說敗就敗」。

（綜合）

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