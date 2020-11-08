「免費乘坐硬模」外國網站盤點爆笑中文紋身　網民：劉慧卿呢？

【中文字紋身】很多人都希望在身上紋上獨一無二、只代表自己的記號，近年許多外國人更會選紋中文字詞，但如果不懂當中意思，隨即弄出大笑話。外國網站BoredPanda就盤點出一系列紋錯外文的個案，例如「味噌」、「廁妖」等奇怪紋身，網民看完都笑爆。

有香港網民認為，要數中文紋身「最錯」的例子，莫過於3年前有外國壯男在手臂紋上「劉慧卿」，當時男子是想紋上「Emily」的中文譯音，詎料google翻譯卻誤以為是指洋名Emily的香港民主黨前立法會議員劉慧卿，因此鬧出大笑話。