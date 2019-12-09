屯門公園大媽性感回歸　娜娜扭腰曬紋身　「三公主」high爆逗利市

曾風靡一時的屯門公園台柱「娜娜」，消失幾個月避風頭後，近日疑似重出江湖！屯門公園大媽唱歌噪音擾民問題持續10年，引起廣泛社會關注，今年7月屯門區議會通過促使政府取消該處「自娛區」，惟「娜娜」及其他賣唱大媽包括「屯門三公主」，近日被發現回歸屯門公園擺檔賣唱，公然收取現場粉絲利是，引來大批網民熱議，形容大媽「冤魂不散」，認為新一屆候任區議員應跟進問題，並建議再次「光復屯門」。

屯門公園台柱「娜娜」回歸屯門公園，在寒冷天氣下衣着性感，不停扭腰曬紋身。（短片截圖）

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繼今年7月有網民發起「光復屯門」行動後，性感賣唱大媽暫時收歛，惟近日又陸續有網民拍新片，顯示屯門公園台柱「娜娜」、「屯門三公主」─「妙妙」、「婷婷」及「芯儀」，已重回公園繼續擺檔賣唱。擅於搔首弄姿的娜娜，數月不見後無懼天氣轉涼繼續打扮性感上陣，換了髮色的她穿上低胸露腰吊帶、貼身藍色豹紋喇叭褲及黑色外套，露出胸前及腰間的3個紋身，在音樂下落力扭腰賣唱，功架未見退步，只是其身邊卻未見她的忠實歌迷「happy伯」。

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而「屯門三公主」──「妙妙」、「婷婷」及「芯儀」，亦回歸公園賣唱行列，片中見不少伯伯在旁圍觀，樂在其中的她們更不時與現場觀眾互動，邊唱邊逗利市，不消數分鐘手上已拿着一疊最少5、6封利市。

「屯門三公主」之一婷婷亦回歸公園賣唱行列，手上還上一大疊歌迷打賞的利市。（短片截圖）

賣唱大媽「回歸樂壇」引起網民不滿，不少人形容大媽「冤魂不散」，「點先可以趕到依班又恐怖又很嘈嘅大媽怪獸走呀」，又認為新一屆候任區議員應及早跟進問題，「新議員一上任要做嘢了」，亦有人建議再次「光復屯門」。

其實屯門公園賣唱大媽的噪音問題持續10年，一直被指擾民及表演不雅，更質疑康文署未有積極解決問題，今年7月有網民曾發起「光復屯門」行動，遊行至屯門公園趕走性感賣唱大媽，同月屯門區議會通過促使政府取消屯門公園「自娛區」，要求康文署加強執法，有關的大媽賣唱問題一度沉寂。