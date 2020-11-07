帽事嘅｜產前派對播妻偷情片　夫即場「介紹」姦夫：佢先係BB爸爸

【人約離婚後／產前派對】綠帽唔怕戴，最緊要除得夠快？近日外國社交網站Twitter及Reddit流傳一段Baby Shower產前派對的影片，顯示丈夫在派對上，毫不留情地揭發懷孕妻子與另一男子偷情，更拿出產檢報告作證，又以電腦播出偷情片，直指腹中孩子另有經手人，姦夫更是座上客，男事主更即場指對方才是胎兒的爸爸。現場頓時混亂不堪，媲美電視劇大灑狗血的劇情。 有香港網民指電影《人約離婚後》亦有講述婚禮播出新郎偷食片段的情節，而同類事件在現實中的確曾發生。

丈夫在產前派對上揭發懷孕妻子偷食，影片在外國社交平台瘋傳。（Twitter影片截圖）

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長約2分鐘的短片在外國社交平台瘋傳，派對本身是為慶祝女主人「懷孕4個月」，最終卻演變成鬧劇。據影片顯示，妻子起初與父親坐在座位上，滿心期待地等待丈夫發表感想，未料丈夫攜同律師出席，又突然取出產檢報告，表示妻子其實已懷孕6個月，而非聲稱的4個月。

妻子頓時覺得苗頭不對，收起笑容，但丈夫沒有打算收手，更拿出手提電腦，即場播放妻子與另一男子只圍着浴巾步出房間的影片，生氣說道：「這不是我的孩子，這個派對是為他們2人舉辦的」。丈夫指控妻子已偷偷出軌3年；此時在場賓客才驚覺姦夫竟然坐在角落，丈夫更主動走向對方，指對方才是妻子肚內胎兒的爸爸。

電影《人約離婚後》有婚禮播片爆新郎偷食的情節。

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現場頓時一片混亂，妻子試圖解釋，但丈夫氣得急步離開派對不欲理會，姦夫當場一臉尷尬，落荒而逃時被其他賓客追趕，有女親友更向他擲蛋糕。影片在Twitter上已有近200萬觀看人次，被網民轉發逾3萬次。

內地微博去年12月曾熱傳「#新郎婚禮上扒皮新娘#」的短片，婚禮上新郎裝作若無其事地行禮，到播片時才播出新娘與另一男子的偷情片段，兩人頓時在台上推接糾纏，而偷情片其後更上載到網上。

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