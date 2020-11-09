沃爾瑪女職員聲稱遭主管欺凌　店內開咪怒罵後辭職

美國德州拉伯克市（Lubbock）沃爾瑪（Walmart）員工拉格蘭（Shana Ragland）聲稱長期遭受職場欺凌，上月3１日竟透過店內的廣播系統，大罵主管是「充滿種族歧視的混蛋」，然後隨即辭職；片段至今累計觀看次數已逾2400萬次。

拉格蘭在沃爾瑪工作約一年半，當日她在廣播中稱聲工作極度痛苦，且形容工作環境「有毒」，直斥三名主管均是「充滿種族歧視的混蛋」，其中有人甚至性騷擾女員工，「這間公司會無故解僱黑人同事，對待員工猶如垃圾一般」。

拉格蘭批評該三名主管全是「變態」，「希望你們與自己的女兒說話時，不要像在跟我說話一樣」。隨後她逐一向那些曾幫助她的同事表示感謝，最終大叫「我不做了！我決定辭工！我自由了！」。

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片段被上載至抖音海外版TikTok，有網民留言支持，「這就是如何辭職最佳示範」、「好佩服你的勇氣，但願同樣受害的女性也能站出來」；但也有意見認為「這樣做太不智了，希望你下一份工作不需要前僱主的推薦信」、「山水有相逢，這種處理手法實在過於冒險」。

拉格蘭其後在訪問中解釋，曾經向高層反映工作環境惡劣，惟沒有被正視，氣餒絕望之下才會這樣做。沃爾瑪發表聲明稱，集團非常重視有關指控，已積極調查事件，強調絕不會容忍任何歧視或性騷擾。