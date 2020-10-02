職場人際｜怎知同事可否為朋友？　做好本份建立可靠形象才談友誼

Anna和Elsa在大學畢業後，先後進入了同一家公關公司任職擔任最基層的AE (Account Executive)，進入了同一個團隊。兩人因為年紀相仿，加上兩個人剛好都喜歡同一個韓團偶像，加上工作上朝夕相處，不但會互相幫忙買早餐，輪流排隊搶演唱會的票，也很常一起加班，很快就變成了好朋友。Anna個性大喇喇不拘小節，Elsa比較內向細心，雖然都被分配到差不多的工作，但在工作品質上仍看得出有些落差。

同事可否成爲真朋友？（按圖了解！）

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在最簡單、用來確認媒體活動出席狀態的RSVP表製作上，Anna不知為甚麼，每次交每次都有錯，不是沒有按照客戶想要的排序，就是媒體回覆狀態沒寫清楚，不知道對方是會來還是沒有要來，RSVP表被退回去好幾次，也改了好幾次。後來，主管索性就讓 Elsa接手收拾Anna沒做好的事情，以節省時間。除了這個之外，明明Anna負責活動場地，Elsa好心一起陪Anna場勘回來，還被Anna要求去聯繫飯店問清楚在現場沒丈量的設備規格跟尺寸。一次、兩次下來，Elsa有滿滿的怨言卻不敢說，只能慢慢疏離Anna，做好自己的事情後就趕快下班，避免被Anna沒做好的事情甩鍋到頭上。

許多新鮮人剛從學校的環境中步入社會，還帶着校園中那種單純浪漫的想像，覺得應該可以在職場中大展身手，交到志同道合的朋友。以上的希望其實都有可能，但都基於很多前提，其中最重要的一個就是──你必須先是個同事，才有資格當別人的朋友。此話怎說呢？

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職場上的關係，與其說是個家庭，倒不如說像支球隊，大家基於各自的目標集結，目的是打贏球賽、拿到名次，為球隊賺得名次跟周邊商品代言等商業效益。而在公司的大家，也是為了出賣技能、知識能換得可以生活的薪水，能否在有限的時間內，換得最大的金錢報償是最務實的目標。

所謂同事一場，就是一同共事，一起完成一個人無法完成的事情。特別是在分工仔細的大組織中，每一個人的工作都是公司營運目標的一小部分，而任何一個人出包，都會造成其他人的困擾或任務的延宕。身為職場新鮮人或新人，除了讓自己在組織有能見度、多認識其他人或廣結善緣外，其實還有最重要的幾個認知和任務：

1. 朋友不是職場人設，傭兵才是

不對同事跟共事關係保有不切實際的期待，或許會減少失望程度。每個人的職位、薪資對應的是組織賦予個人產出跟產值的期待。就像是職業球員的高額簽約金，背後代表的是龐大的運動鏈產業跟代言商機。你的同事跟你一樣，都是被人聘請的「傭兵」，被組織期待能立下數倍於薪水條上數字的戰功，而不是來交朋友的。平平都是「傭兵」，在前線奮鬥理所當然，最怕是沒立下戰功還當拖累同事的豬隊友，成為無法共事的同事，更別說是當朋友了。

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2. 迅速建立小小戰功，建立個人路線印象認知

你在職場上一定遇過某些人，老闆要去談生意一定要他在，或是有甚麼任務第一個被點名？這群被欽點的人，除了經驗或年資外，往往都有種「非他不可」的明顯路線。在新人時期，在大家對你一無所知時，如何把任務和自己的能力產生連結就更顯重要。無論是統籌公司的內外部活動、成為資深同事解決麻煩事的幫手，或擔任大老闆隨行的翻譯或技術顧問；就像是Stephen Curry之於三分球，或是Steve Jobs之於iPhone，你的個人路線讓人印象越深刻，你就越有機會從舞台邊陲移到舞台中心，用專業賺取信任。

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3. 交淺不言深，關係不在情還在才是真朋友

職場跟學校最大的不同是你的同事通常跟你互補程度大於同質性，就像是職業球隊一樣，每個人的攻守位置不同，也只有大家都能充分發揮自己最擅長的部分，才有機會打場好球，或完成一項艱鉅的任務。職場也同球場，能在工作之外有交情很好，沒有也沒關係，畢竟職場的利益糾葛、升遷、人事、派系等複雜關係，在在都牽動着在其中的每個人。專業工作者能為自己架起最好的保護傘，就是在自己的工作上求表現，用專業與其他人共事，交換專業上的尊重，才有機會建立可長可久的共事關係。

在你自己或同事離開職場後，能繼續保持聯絡的，通常是在同事關係外，還有一起歷經大專案、業務挑戰，在其中建立革命情感的人，而也就是這些人，會伴隨着你的職涯，成為可傾吐、可諮詢、可商量與一起成長的良師益友。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：公關人生相談室，原文：職場有真朋友嗎？你必須先是個同事，才有資格當別人的朋友】