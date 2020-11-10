前任收iPhone現任得Samsung　台女發爛渣大鬧男友「比較愛她」

【iPhone／Samsung／S20 / 前度】愛情中最重要的就是信任，若僅以一兩句說話或物品而影響感情，恐怕關係也不能長久。有台男崩潰大呻，指女友日前偷看他的日記，得知他曾送iPhone給前度，而自己則只有Samsung手機作禮物，即感到不是味兒，大罵他對前度較好。網民看過帖文紛紛勸他「放生」女友，直指對方犯了2項難以原諒的戀愛禁忌。

有台男大呻女友得知他曾送iPhone給前度後，不滿自己只收到Samsung手機，因而大發雷霆。（《太陽的後裔》劇照）

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該名無辜被罵的台男昨於facebook群組「爆怨2公社」發文，表示自己有寫日記的習慣，但早前女友竟在沒有得到他同意的情況下，偷偷閱讀他的日記。女友從日記內容得知，台男曾送一部iPhone手機給前度女友，而她作為現任，近日則只收到Samsung旗艦手機S20。

女友為此向台男大發雷霆，炮轟他「對前任比較好、比較愛她」，本來一起晚飯的兩人最終不歡而散，而女友更「鬥氣」不接他的電話，令他非常無奈。他只好網上發文訴苦，表示當初送三星手機給女友的原因非常簡單，「因為她過去都是用三星」，對於女友如此比較大感不解：「真的不懂為何要跟過去的人做比較……這真的是我的問題嗎？」

台男強調，送三星手機給女友的原因是因她一向用三星，不明白對方為何要比較。（資料圖片/01熱話製圖）

帖文引來網民熱烈討論，直指台男的女友犯下嚴重的戀愛禁忌，根本是分手理由，「光是偷看日記這點，我就覺得不行了」、「可是我覺得送什麼都是心意吧，為什麼總要把另一半送的東西當成是應該的？又沒有欠她」、「會偷看別人的隱私、吃醋、金錢觀念…你可以仔細想想，你想挽留她的原因又是什麼呢」。

亦有網民認為女友生氣情有可原，建議台男先溝通處理，「她在意的應該不是手機，是覺得你對前任比較好的感覺」、「可能不是計較，是感覺問題吧？覺得你對前任大方，再多都願意給；而她就沒有，讓她覺得你比較愛前任吧」。

同場加映：有台男日前在網上訴苦，指其女友有意購買iPhone 12 mini，他因經濟狀況差而無力補貼，女友即拿他跟朋友的另一半比較，認為他令自己非常丟臉，最終台男慘「被分手」▼▼▼

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