新冠肺炎｜丹麥防變種病毒擬撲殺逾千萬隻水貂　反對聲中急叫停

全球最大水貂皮草生產國丹麥，早前發現新型冠狀病毒（COVID-19）變種在水貂農場傳播，丹麥政府因而決定撲殺全國近1700萬隻水貂，不過在外界激烈反對下，當局放棄緊急立法大規模撲殺水貂的決定。

圖為11月6日，丹麥一個養殖場撲殺水貂。（Reuters）

丹麥早前發現一種變異的新冠病毒在水貂養殖場大規模流行，為防變種病毒感染人類，影響即將研發完成的疫苗成效，當局決定撲殺全國1500萬至1700萬隻水貂。

不過行動惹來強烈反對，丹麥最大反對黨 Venstre的領袖Jakob Ellemann-Jensen 質疑，撲殺令是否有科學基礎，又指政府沒有合法權利作這決定，而且結果會剝奪許多人的生計。南丹麥大學法學教授 Frederik Waage亦指出，撲殺令是「非法」的。

丹麥新冠肺炎疫情：圖為11月6日，工作人員在奈斯特韋茲附近一個水貂養殖場準備撲殺水貂。（Reuters）

丹麥首相 Mette Frederiksen 昨日（10日）在國會發言指，即使事情很着急，但也完全清楚行動需要透過立法進行，對此深表歉意，指當局將會提出立法草案，以支持撲殺令。

至目前為止，荷蘭、丹麥、西班牙、美國、瑞典及意大利6個國家，均先後有水貂養殖場出現疫情爆發，科學家因而擔心，與水貂相關的病毒基因變化，或令未來生產的疫苗失效。

（衛報/BBC）

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