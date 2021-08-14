港冰鮮魚、深圳巴西雞翼包裝曾驗出新冠病毒　清洗肉類防感染必看

【冰鮮魚、三文魚、巴西雞翼新冠肺炎病毒消洗Tips】全球新冠肺炎疫情仍然反覆，而本港土瓜灣街市有魚檔出售的印尼進口冰鮮䱽魚及包裝，驗出對新冠病毒呈陽性，事引起關注。其實食物及包裝驗出新冠病毒並非首次，深圳龍崗去年8月亦有巴西進口急凍雞翼樣本病毒檢測呈陽性，當局立即對可能接觸相關產品的人員進行檢測，結果都是陰性。

進口食物及包裝帶有新冠病毒，雖未必會引起疫症大爆發，但仍令巿民憂慮，《香港01》綜合世界衛生組織及香港衛生防護中心12項飲食安全注意事項，提醒如何正確處理食物，食得更安心。



其實新冠肺炎病毒可以在不同物品表面存活一段時間，紙巾、銀紙，甚至鈔票銀紙都可以，先看看新冠病毒在各種物品存活時間。

新冠病毒在各物品存活時間如下 ▼▼▼

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食物方面，除了冰鮮魚及巴西雞翼，去年6月北京一個市場用於處理三文魚的砧板，亦被檢測到新冠肺炎病毒，令人憂慮食物包括蔬菜、水果會否傳播新冠肺炎病毒。

雖然目前未有證據或實例顯示新冠肺炎病毒會透過食品傳播，但大家購買、處理及進食時都要做好防範，《香港01》綜合世界衛生組織及香港衛生防護中心，歸納出12項飲食安全注意事項，大家記得做好，以防避免出問題。

處理肉類、水產、蔬果12項須知▼▼▼

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【手機、網購包裹、Switch消毒清潔方法指南】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在香港再度爆發，要避免中招，其實手機包括iPhone及Android、網購速遞包裹、近期日日玩的Switch遊戲機等「病毒潛在溫牀」的高危點，都需要徹底清潔！

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