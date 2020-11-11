同事家有困難帶飯菜式簡單　常被口賤男取笑　終被呢句引爆怒火！

家家有本難唸的經，遇上口賤同事不斷嘲笑實在難以忍受！facebook專頁「辦公室日報」分享讀者投稿文章，指他有同事因為有經濟困難而經常帶飯， 但常被另1名口賤同事嘲笑菜式簡單。結果某天帶飯同事按捺不住怒氣大爆發，「爆粗」大鬧對方，甚至需要其他同事分開兩人，但口賤同事仍死撐：「講下笑之嘛，咁小器，唔玩得！」事後老闆曾經出面做和事佬，再加上同事力勸，不過仍然無阻帶飯同事辭職的決定。

有網民分享同事之間因飯盒而引起爭拗，最終甚至辭職的故事，引來網民熱議。（資料圖片）

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fb專頁「辦公室日報」近日分享讀者史丹利的投稿文章，指公司有1名年約26至27歲的男同事阿昌，平時風格樸素，身上沒有名牌，手機款式較舊之外，連熒幕都有裂痕。史丹利最初對此不太在意，但之後與阿昌熟絡，就發現他從不應約與同事Happy Hour，原來是他家中有困難，想將錢留在重要的地方，避免不必要娛樂。

阿昌平時上班都會帶飯盒，不會與同事外出吃午飯，但卻有1位「好乞人憎嘅男同事」不時取笑他「飯盒連肉都冇1塊」，阿昌一向都不理會，一笑置之，反而是史丹利看不過眼代阿昌反駁。不過這名乞人憎的口賤同事繼續欺善怕惡，即使其他同事出聲制止亦沒有收口。

口賤同事嘲笑阿昌的飯盒，沒料因一句話令對方怒極發難。（資料圖片）

某天，該名口賤同事又指向阿昌的飯盒，說出更過份的話：「喂，你係咪冇畀家用啫？你阿媽煮啲咁嘅嘢畀你食嘅，會唔會寒酸咗啲呀。」這句說話觸發了阿昌的怒火，直斥：「你講乜X嘢呀！我屋企煮啲咩關唔X關你事呀！窮唔X得呀！我想咁窮㗎！我阿媽有病呀！佢想有病㗎？」

「火遮眼」的阿昌一度將口賤同事壓到牆上，嚇得他不知所措。在場同事見狀也嚇一跳，即時將兩人拉開，但口賤同事還火上加油說：「講下笑之嘛，咁小器，唔玩得！」令旁邊的同事也嬲爆大罵：「好X好笑呀？最憎你呢啲X街，成日踩人，踩完就話講笑，人哋忍咗你幾多鑊呀？唔玩得一早打X你啦！」

阿昌最終堅持辭職，直指「唔想喺度打開個飯盒都好似做錯事咁」。（資料圖片）

事件其後傳到老闆耳中，他原本希望可以做兩人的和事佬，但阿昌卻直接提出辭職。即使有人勸他既然有經濟壓力，就不應該衝動，但阿昌仍然堅持，說寧可找其他工作，「唔想喺度打開個飯盒都好似做錯事咁」。史丹利最後希望與阿昌farewell亦被拒絕，最後做到的就只有與他保持聯絡，幸好阿昌最後亦很快就找到新工作。史丹利最後提到，該名口賤同事仍然在公司，不過自己已經再沒有和他說話，而且「每次見到佢都會諗：『點解應該要走嗰啲X街冇走？』」

不少網民都留言批評文中提到的口賤同事，亦祝福阿昌可以找到好工作：

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