遭已婚女上司勾引　「特別待遇」又邀Staycation　打工仔出PO求救

作為打工仔，與同事見面的時間隨時比家人還多，因此最怕就是遇到奇怪同僚。有25歲男子最近在網上討論區發帖訴苦，指剛到新公司2個月，便被38歲已婚女上司性騷擾，同事之間也有閒言閒語，令他非常困擾，請求網民應如何在公司自處，甚至已萌生去意，「衰衰哋遲吓遞信算」。

一名25歲打工仔發帖稱被女上司性騷擾，令他不知道如何在公司自處。（《夫妻的世界》劇照）

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該名網民在連登討論區「『認真求救』被女上司勾引要如何自處」為題發帖，表示自己剛轉往新公司2個月，便被女上司不停性騷擾。他列舉多個女上司對他的「特別待遇」，例如開會時讓他坐在附近，「一路講一路望住我」，經常邀他共進午餐，閒聊時又會大談色情話題，「郁身郁勢借啲意哄埋來」，上半身更重壓在他身上。

事主續指，在他工作的時候，女上司曾經着他不要令自己太操勞，說「唔好搞到自己咁攰，唔係嘅話夜晚冇力搞」，並向他提出一起到酒店Staycation。女上司種種不合職場禮儀的舉動令事主非常煩惱，「搞到我喺同事面前好尷尬，都開始有閒言閒語」。

事主表示，女上司已有家室，但經常對他講色情笑話，同事之間也開始有閒言閒語。（《合約男女》劇照）

他稱女上司已結婚，家有4歲女兒，坦言自己很喜歡現在的工作環境和其他同事，不知道如何是好，「自問幾鍾意份工，但係繼續咁樣落去應該劈炮」，又指不希望破壞別人家庭和「賣身」。

帖文一出，不少網民提出解決方法，如建議他假裝同性戀，或者先與另一女同事曖昧或交往，惟事主指剛入職時一早暴露性取向，未必能夠騙過上司。有人則建議他辭職，認為公司是工作的地方，「喺度食唔好喺度屙」、「辭職囉，又唔係得一間公司」。不過，亦有網民質疑他是否太敏感，「始終勾引你勾到其他同事都知道，佢都無面啦」。

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