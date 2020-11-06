網民1人1個最奇葩HR　整花證書正本未算最癲　最後1個無人能及

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

【面試HR應對】相信不少人求職時「見HR」都如臨大敵，有網民就於連登討論區分享自己求職經驗，由新界長途跋涉前往港島面試，詎料於面試公司苦等半個鐘後，竟換來HR一句「先生唔好意思呀，我地其實請咗人喇」，令他大動肝火，憤而離去。不過這宗只是小菜一碟，看過其他網民分享遇上奇葩HR經歷，真是「精彩」在後頭。

好的HR可以幫公司慳錢、慳力、慳時間。（GettyImages/VCG）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

連登討論區有網民以「搵工見過最onX嘅HR係點？」為題發文，貼文一出隨即引來熱議，有人分享自己曾經收到HR電話，但卻未有應徵過相關職位，希望對方盡快掛線，對方卻「雞啄唔斷」地不斷說出另一個人的個人資料及面試詳情，沒有給予任何機會他解釋，令他大感無奈。

然而「擺烏龍」事小，畢業證書遭破壞事大！即睇網民分享面試悲慘經歷：

+3
+3
+3

當然，不能「一竹桿打一船人」，事實上好的HR可以為公司節省大量資源之餘，又能令僱員開心上班，可謂舉足輕重。求職時遇到好HR固然該拍手稱慶，但若遇到奇葩HR就要小心了。

即睇網民對HR觀感！↓↓↓

搵工｜見工面試問人工多少就是動機不純？　3大商討技巧避惹負評
搵工｜見工面試最忌講「我嚟學嘢」？　6大地雷一踩隨時好行唔送
【搵工】超荒謬見工面試經歷　被問有冇奧運金牌　被HR懷疑吸毒
網民勁數見工荒謬經歷　正本證書被打Copy印　面試官傾傾下瞓着咗

↓↓↓即睇面試與HR對答秘笈↓↓↓

同場加映：職場女生說話更體面的4大建議

+7
+7
+7
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。