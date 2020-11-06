網民1人1個最奇葩HR　整花證書正本未算最癲　最後1個無人能及

【面試HR應對】相信不少人求職時「見HR」都如臨大敵，有網民就於連登討論區分享自己求職經驗，由新界長途跋涉前往港島面試，詎料於面試公司苦等半個鐘後，竟換來HR一句「先生唔好意思呀，我地其實請咗人喇」，令他大動肝火，憤而離去。不過這宗只是小菜一碟，看過其他網民分享遇上奇葩HR經歷，真是「精彩」在後頭。

好的HR可以幫公司慳錢、慳力、慳時間。（GettyImages/VCG）

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連登討論區有網民以「搵工見過最onX嘅HR係點？」為題發文，貼文一出隨即引來熱議，有人分享自己曾經收到HR電話，但卻未有應徵過相關職位，希望對方盡快掛線，對方卻「雞啄唔斷」地不斷說出另一個人的個人資料及面試詳情，沒有給予任何機會他解釋，令他大感無奈。

然而「擺烏龍」事小，畢業證書遭破壞事大！即睇網民分享面試悲慘經歷：

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當然，不能「一竹桿打一船人」，事實上好的HR可以為公司節省大量資源之餘，又能令僱員開心上班，可謂舉足輕重。求職時遇到好HR固然該拍手稱慶，但若遇到奇葩HR就要小心了。

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