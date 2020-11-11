雙11︳微博網民回憶「光棍節的初心」　單身狗分享MEME圖引共鳴

【1111／雙十一／光棍節】今天是雙11正日，網購平台或陸續公布一些銷售數字「報捷」，但因為今年天貓雙11的優惠從1天變4天，網民不需再等待凌晨零時才開始搶購。然而，也有人認為購物節「套路太多」，反指大家好像都忘了雙11也是「光棍節」，重新喚醒這天是屬於「單身狗」，微博就有許多網民標籤「#忘記了今天是光棍節」，並上載圖片抱怨單身有多慘！

微博網民提起雙11除了是網購大日子，本身是屬於「單身狗」的光棍節。（微博圖片）

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繼台灣歌手林志炫演唱《單身情歌》來「提醒」光棍節是什麼後，內地紅星易烊千璽被內媒問到雙11買不買時，都提醒大家別忘記「光棍節的初心」。故不少網民在微博「提醒」雙11是光棍節，是屬於「單身狗」的節日，更有許多單身網民上載圖片，分享今天的內心世界，喚起天下單身狗的共鳴。

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內地傳媒亦報道，今年的天貓雙11光棍變成了「雙棍」，優惠變成4天，第一波優惠在11月1日已開始，故網民們不需再守候凌晨零時搶先網購，不必「零點付款時一頓操作猛如虎」。雖然官方公布「訂單創建峰值達58.3萬筆／秒」，但也同時取消多少秒突破百億元的紀錄。故此，有網民也指出今年雙11變得「無趣」。

樂信研究院就雙11對90後、95後用家作調查，發現約7成年輕消費者對雙11的熱情不減，實際上有逾半人的支出高於去年。然而，調查中有3成年輕人表示厭倦雙11，另外約3成受訪者也稱，之前買太多用不着的商品，今年會較克制。

（綜合）

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