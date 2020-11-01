雙11網購節│淘寶買型格連身裙　買家呻收大媽裙　着上身竟獲激讚

【雙11網購節／網購/淘寶/天貓/光棍節】踏入11月，不少網購平台都借「雙11網購節」大做宣傳，但網購時小心「中伏」！有網民日前在facebook上傳照片，指友人從淘寶購買1件收腰襯衫連身裙，未料快遞送到時卻驚變夢幻公主風，竟是截然不同的裙款，賣家後來解釋指，郵包並非由他們送出，只肯退款一半。 網民看過賣家圖片與事主收到的實物後，紛紛表示「完全唔同款喎」，直至實物裙款有「大媽style」。不過即使變成大媽風，但買家穿上身上卻獲網民激讚，指她能「carry到」這個超難度裙款，可見其身材骨架相常好。

有買家從淘寶網購「藍色條紋收腰襯衫連衣裙」，但收到貨卻讓她大嚇一跳。（網民提供）

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買家的朋友在facebook群組「淘寶開心share」發帖，指對方早前在淘寶網購1件「藍色條紋收腰襯衫連衣裙」，售價95.6人民幣（約111港元）。不過，當收到快遞後，卻發現裙款完全不同，變成中國風連身裙，還有如意結和透視泡泡袖，相當夢幻。

買家後來追問淘寶賣家，卻獲回覆指「這個不是我們的快遞」，稱郵包上的編號不同，只願意退還一半款項。不過，事主及後一直沒有再收到其他快遞，認為是賣家執錯貨，誤將其他人的訂單送到其地址。

買家的友人將該次經歷分享至網上，「畀大家都笑吓，輕鬆吓」，又指她們「從未如此中伏過」，得知事件後笑不攏嘴，並決定帖文反應熱烈的話，便讓買家穿着該件連身裙大唱《Let It Go》。

不少網民看完帖文都指貨不對辨程度太嚴重，「完全2個Style，型格同大媽款」、「無論質料同埋個設計都好有大媽風」，並質疑賣家拒絕全額退款的做法。有人就讚賞事主輕鬆駕馭錯款連身裙，「樓主carry到」、「條群款差，但事主身材fit！」、「其實妳着得好靚，萬聖節着去蘭桂坊，索爆」。

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