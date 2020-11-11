Donki將軍澳分店開幕　店方一招避噪音　寵物商品+熟食區最啱野餐

【DONKI / 驚安之殿堂 / 激安之殿堂 / 將軍澳 / 澳南海岸 / 寵物 / 野餐】驚安之殿堂Donki在疫市下反其道而行，第五分店在今日光棍節（11月11日）正式開幕，座落於將軍澳澳南海岸（Monterey Place）商場1樓全層，佔地1.65萬呎。雖然有24小時營業，但由於鄰近民居而且位置較偏，曾引起網民熱烈討論，甚至有附近住戶擔心光污染及噪音問題，今次《香港01》記者實地考察，一次看盡店內外環境及新店特色。

新分店位於澳南海岸（Monterey Place）商場1樓全層，24小時營業之餘，亦以超市形式為主。（01記者攝）

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↓↓↓店內環境較寬敞，與荃灣分店的形式相似↓↓↓

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新分店位於澳南海岸（Monterey Place）商場1樓全層，24小時營業之餘，亦以超市形式為主，鮮菜、肉類、乾貨、零食等應有盡有。 由於新店鄰近民居，按《香港01》記者觀察，店門雖仍有播放DONKI洗腦主題曲，但亦有特意收細音量，避免製造噪音。

而分店最大特色是新增多款寵物、運動、兒童商品。為了用盡所有空間，分店的熟食區及特價區設於門口旁，客人無需行均全店亦可直接進內買食物及飲品等，在附近海濱公園野餐方便又舒適。

記者點評店外環境▼▼▼

新分店位置於海濱附近，但步行只需10分鐘。點擊下圖教你如何由地鐵站行過去▼▼▼

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同場加映：上一間開張的DONKI為中環分店，點擊下圖即睇有咩特別 ▼ ▼ ▼

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同場加映：記者嚴揀DONKI抵買之選，最平只需$1.5，點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼