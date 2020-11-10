DONKI | 網民二創《舊歡如夢》做激安殿堂主題曲　聲音畫面出晒嚟

【DONKI／激安殿堂／驚安之殿堂／將軍澳／改歌】位於將軍澳澳南海岸Monterey Place一樓的日式超市DONKI激安殿堂將於明日（11日）開幕，巧合地連登討論區有網民以Donki為主題發起改歌，寄調由經典歌曲《舊歡如夢》，當中改詞如「Donki counter 太多人 日間已淪陷」更是抵死又好笑！

DONKI在港第5間分店位於將軍澳，將會於11月11日早上10時開幕。（fb「DON DON DONKI Hong Kong」）

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網民「是非台台主」日前在連登討論區上以「Donki相戀意中人」為題發文，直接挑起一眾網民的改詞癮。網民們不斷接力改詞，雖然當中有不少「唔啱音」的歌詞，但經過大約1星期的集體努力後，YouTube頻道「Jackz」就已經推出MV。短短3分07秒的MV之中，竟然可以分成3個版本，包括「正常啱音版」、「唔啱音版」、「亂唱時間」。

以下為集各家之大成的「DONKI相戀意中人」MV：

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