【慎入】斷頭斬尾掏空內臟　智利海灘驚見17條瀕危尖吻鯖鯊殘屍

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

在智利港口城市安托弗加斯塔（Antofogasta） 的沙灘一處垃圾堆中，近日發現了17條頭及尾部遭割去的尖吻鯖鯊（shortfin mako shark）屍體，當中有部份甚至是身長不到4.9尺（約1.5米）的幼鯊，當局已就事件展開調查。

安托法加斯塔市環境部長拉斐爾卡斯特羅（Rafael Castro）與大學教授布斯塔曼特斯（Carlos Bustamante）到現場調查，形容該批鯊魚死狀極慘，不僅內臟全被掏出，頭及尾部也被割掉，推測可能是漁民殺死鯊魚後隨意丟棄在海灘附近的垃圾場。布斯塔曼特斯說，這些鯊屍其實仍相當值錢，故難以明白為何會被丟棄。

在智利，把鯊魚的魚鰭割去後丟棄是屬於虐待動物的違法行為，拉斐爾卡斯特羅強調，將嚴懲犯案者，「有關行為顯示他們完全不在乎，也不尊重安托法加斯塔市的生物多樣性和生態環境，這是一場徹底的生態災難。」

尖吻鯖鯊已被國際自然保育聯盟（Union for Conservation of Nature）列入紅皮書，屬瀕臨滅絕的物種，一般成年的尖吻鯖鯊可生長至13米，泳速高達時速74公里，但由於鯊魚皮可製作皮革，顎骨及牙齒可用作裝飾品，而肝就被拿去製造魚肝油，因此經常遭到非法捕獵。

美國人成日認錯「翻車魚Mola Mola」係鯊魚　當局求居民咪再報警
加國發現50歲大白鯊　取名傳說中智者　研究員：在牠身邊肅然起敬
【新冠肺炎】疫苗研發殃及鯊魚　滿足全球接種恐要殺50萬條
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。