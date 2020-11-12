將軍澳狗主搭的士遺iPhone11　藏離世愛犬最後身影　網上發文急尋

緊急！有網民在facebook群組發文，指昨晚（11日）於的士上遺失了iPhone 11，內藏剛離世愛犬的最後照片，希望有好心人能拾回給她。網民紛紛幫推，又將相關詳情轉發至的士司機群組，但至今仍未有拾獲消息。

有網民指在的士上遺失了手提電話，內藏剛離世愛犬的最後照片，希望有好心人能拾回給她。（示意圖，資料圖片）

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該網民在fb群組「將軍澳主場」發文，指昨晚7時前與丈夫和一隻邊境牧羊犬，在觀塘海濱道乘坐「大的士」，約15分鐘後於將軍澳疊翠軒下車，後來發現遺留了一部iPhone 11在車廂內，而手提電話內有愛犬最後的相片，立即打去發現已關機，因而緊急發文希望能尋回，並指「唔要架機都得，我剩係想要返啲相」。

失物詳情如下▼▼▼

大量網民留言幫忙「推po」，亦有人問事主有否使用iCloud備份，並想辦法協助她取回照片，惟事主稱並無使用iCloud。有人亦轉發至其他群組，希望有好心人拾到給她。

香港人其實好有愛！一眾網民就曾經在網上討論區，分享陌生人對自己做過的窩心事▼▼▼

網民熱數陌生人暖心小動作。（01熱話製圖）

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